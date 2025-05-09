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Зеленський ввів в дію санкції проти 58 росіян і 74 юросіб, серед них є компанії з Ірану, Узбекистану та Китаю (Гонконг)
22:50 09.05.2025 |
Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію санкції, накладені рішенням Ради національної безпеки і оборони України стосовно 58 фізичних осіб-громадян РФ та 74 юридичних осіб, серед яких, крім 67 російських підприємств, пов'язаних з ВПК, є по 3 компанії з Ірану та Узбекистану, а також одна - з Китаю (Гонконг).
Відповідний указ №301/2025 від 9 травня опубліковано на сайті президента України.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Іран, Узбекистан, Китай
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