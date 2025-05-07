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Google став інвестором ранньої стадії для трьох атомних електростанцій у США
17:20 07.05.2025 |
Google підписав угоду з американською компанією Elementl Power Inc. про підготовку трьох майданчиків для проєктів з передової ядерної енергетики.
Згідно з офіційним пресрелізом, Google зобов'язався надати капітал для початкового етапу розробки ("early-stage development capital") трьох проєктів передової ядерної енергетики, які розробляє Elementl Power.
Кожен з цих проєктів планується з потужністю щонайменше 600 мегаватів. Також угода передбачає можливість для Google купувати електроенергію з цих станцій після їх завершення.
Це є частиною стратегії Google щодо забезпечення надійної, безвуглецевої енергії для своїх потреб, особливо для дата-центрів, які підтримують розвиток штучного інтелекту, та інших інновацій.
Elementl Power була заснована у 2022 році як незалежний розробник проєктів передової ядерної енергетики та незалежний виробник енергії. Компанія збирається ввести в експлуатацію понад 10 гігаватів ядерної енергії в США до 2035 року.
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