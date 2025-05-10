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В Україні готуються впровадити Європейську професійну карту
23:30 09.05.2025 |
Кабінет міністрів 9 травня затвердив план заходів з підготовки до впровадження Європейської професійної карти; ним, зокрема, передбачено підготовку законопроєкту про регульовані професії.
Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві економіки.
Зазначається, що Європейська професійна карта - це електронний сертифікат, який підтверджує, що фахівець відповідає усім необхідним умовам для надання послуг у країні ЄС, ведення діяльності на тимчасовій чи постійній основі або засвідчує професійну кваліфікацію.
«Сьогодні ми зробили черговий крок на шляху до євроінтеграції та розпочинаємо роботу над приведенням українського законодавства у відповідність до норм Євросоюзу про взаємне визнання кваліфікацій. Запровадження Європейської професійної карти спростить процес визнання професійних кваліфікацій, полегшить мобільність українських працівників та сприятиме зростанню економічної ефективності», - зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.
Як пояснили в міністерстві, в ЄС регулюються кілька сотень професій. Деякі з них регулюються суворо, такі як лікар, медсестра, стоматолог, акушер, фармацевт, ветеринар, архітектор. Інші регулюються на національному рівні. Вимоги, що обмежують доступ до регульованих професій, відрізняються в різних країнах.
Тож план підготовки до впровадження Європейської професійної карти включає, зокрема, розробку законопроєкту про регульовані професії.
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