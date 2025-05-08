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В Україні стрімко зростає попит на електромобілі
В Україні у квітні 2025 року автопарк поповнили 5792 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно квітня минулого року попит на електромобілі зріс на 37%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що основну кількість реалізованих електромобілів у минулому місяці становили легкові авто - 5623 од., з яких 922 од. були новими (+30%), а 4701 авто - уживаними (+37%).
Серед 169 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто (у квітні 2024 року з 79 од. новими були 4 авто).
В топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:
1. BYD Song Plus - 179 од.;
2. VW ID.Unyx - 153 од.;
3. AUDI Q4 - 75 од.;
4. ZEEKR 001 - 63 од.;
5. ZEEKR 7X - 43 од.
Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом:
1. TESLA Model Y - 552 од.;
2. NISSAN Leaf - 544 од.;
3. TESLA Model 3 - 478 од.;
4. KIA Niro - 350 од.;
5. HYUNDAI Kona - 296 од.
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