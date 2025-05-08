Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні стрімко зростає попит на електромобілі

 

В Україні у квітні 2025 року автопарк поповнили 5792 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно квітня минулого року попит на електромобілі зріс на 37%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що основну кількість реалізованих електромобілів у минулому місяці становили легкові авто - 5623 од., з яких 922 од. були новими (+30%), а 4701 авто - уживаними (+37%).

Серед 169 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто (у квітні 2024 року з 79 од. новими були 4 авто).

В топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:

1. BYD Song Plus - 179 од.;
2. VW ID.Unyx - 153 од.;
3. AUDI Q4 - 75 од.;
4. ZEEKR 001 - 63 од.;
5. ZEEKR 7X - 43 од.

Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом:

1. TESLA Model Y - 552 од.;
2. NISSAN Leaf - 544 од.;
3. TESLA Model 3 - 478 од.;
4. KIA Niro - 350 од.;
5. HYUNDAI Kona - 296 од.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4388
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 47,0745
  0,1108
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1159  0,09 0,22 41,6719  0,00 0,00
EUR 46,7000  0,01 0,02 47,4385  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,11 0,25 41,5350  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес