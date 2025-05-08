В Україні стрімко зростає попит на електромобілі

В Україні у квітні 2025 року автопарк поповнили 5792 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно квітня минулого року попит на електромобілі зріс на 37%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що основну кількість реалізованих електромобілів у минулому місяці становили легкові авто - 5623 од., з яких 922 од. були новими (+30%), а 4701 авто - уживаними (+37%).

Серед 169 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто (у квітні 2024 року з 79 од. новими були 4 авто).

В топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:

1. BYD Song Plus - 179 од.;

2. VW ID.Unyx - 153 од.;

3. AUDI Q4 - 75 од.;

4. ZEEKR 001 - 63 од.;

5. ZEEKR 7X - 43 од.

Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом:

1. TESLA Model Y - 552 од.;

2. NISSAN Leaf - 544 од.;

3. TESLA Model 3 - 478 од.;

4. KIA Niro - 350 од.;

5. HYUNDAI Kona - 296 од.

