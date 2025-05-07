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АНАЛІТИКА

Starlink обійшов ракети: SpaceX заробила $8,2 млрд на супутниковому зв'язку в 2024 році

14:06 07.05.2025 |

Новини IT

 

Сервіс супутникового зв'язку Starlink офіційно став найбільшим джерелом доходу SpaceX.

Згідно з Novaspace (через Space News), у 2024 році космічна компанія Ілона Маска заробила $11, 8 млрд, і попри те, що ці оцінки дещо різняться у звітах (деякі називають суму до $13,1 млрд) - усі однозначно вказують, що Starlink суттєво обігнав за доходами підрозділ космічного транспорту.

Лютневий звіт Payload Space стверджував, що Starlink приніс $8,2 млрд доходу торік і збільшив кількість клієнтів на 100% до 4,6 млн користувачів. Натомість від запусків ракет SpaceX отримала до $4,2 млрд (де на Falcon прийшлося 134 місії).

Starlink обійшов ракети: SpaceX заробила $8,2 млрд на супутниковому зв&apos;язку в 2024 році

 Основні джерела доходу SpaceX у 2024 році за даними Payload

Фактори зростання доходу Starlink майже удвічі за рік включають міжнародне розширення, позитивний грошовий потік (ще два роки тому Маск звітував про беззбитковість підрозділу) і, що найбільш цікаво, військові контракти. В таблиці можна помітити один дуже цікавий момент: спеціалізований сервіс Starlink під назвою Starshield, зосереджений на наданні зашифрованого зв'язку (та інших послуг) уряду США та військовим, лише за два роки з моменту анонсу став другим за величиною джерелом доходу в Starlink ($2 млрд).

До речі, інший звіт Quilty Space прогнозував, що у 2025 році військові контракти спровокують зростання доходу Starlink до $11,8 млрд (стільки ж, за деякими оцінками, SpaceX заробила у 2024 році загалом). Цей же документ засвідчив контракт з Пентагоном на $537 млн щодо надання послуг збройним силам України до 2027 року (хоча й у світлі останніх подій наші партнери задумуються про альтернативи).

Попри те, що Starlink наразі домінує на ринку широкосмугового доступу на низькій орбіті (LEO), у цю сферу потроху заходять нові конкуренти. Тиждень тому Amazon запустила першу партію власних інтернет-супутників Kuiper; компанія планує розгорнути мережу з 3232 супутників і вже бере участь у дослідженнях з оборонними відомствами США, такими як Відділ оборонних інновацій та Науково-дослідна лабораторія ВПС. Інший сервіс, Eutelsat (OneWeb), наразі має понад 600 супутників на орбіті.

За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: SpaceX
 

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