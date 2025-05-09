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АНАЛІТИКА

ЄС передасть 1 млрд євро прибутків від росактивів на замовлення зброї в українського ОПК

ЄС передасть 1 млрд євро прибутків від росактивів на замовлення зброї в українського ОПК

 

Високий представник ЄС і міністри країн Євросоюзу підписали у Львові заяву про наміри передати Україні мільярд євро прибутків від заморожених російських активів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

9 травня у Львові підписали заяву про наміри передати Україні 1 млрд прибутків від росактивів.

Заяву підписали очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, міністр бізнесу Данії Мортен Боско, глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, заступник глави МЗС Італії Едмондо Чіріелі.

"За ці гроші підписанти закуплять зброю для Збройних сил України", - заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Пізніше він уточнив, що загалом ЄС спрямує на зброю для України кошти з доходів від росактивів на суму 1,9 млрд євро.

Премʼєр розповів, що ще понад 600 млн євро буде спрямовано на артилерію та боєприпаси і понад 200 млн євро - на посилення української ППО.

"Щиро дякуємо Європейському Союзу за це далекоглядне рішення, лідерство та підтримку. Особлива вдячність Данії, Франції, Нідерландам та Італії, які реалізовуватимуть закупівлі української зброї на суму 1 мільярд євро", - написав Шмигаль.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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