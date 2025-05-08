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Штучний інтелект у LinkedIn допоможе знайти роботу за описом користувачів
LinkedIn анонсувала нову функцію для пошуку роботи, яка використовує можливості генеративного штучного інтелекту. Тепер користувачі можуть знаходити вакансії, просто описуючи бажану роботу природною мовою, без використання ключових слів.
Для користувачів Premium доступ до цієї функції вже відкритий, а для інших користувачів вона стане доступною до кінця тижня.
Цей інструмент значно спрощує процес пошуку роботи. Замість того, щоб фільтрувати вакансії за ключовими словами, можна просто описати ідеальну посаду. Наприклад, запит типу «знайти вакансії для бренд-менеджера початкового рівня в модній індустрії» або «робота для аналітика, який цікавиться сталим розвитком» дозволяє отримати точні результати.
LinkedIn хоче зробити пошук роботи більш гнучким і персоналізованим. Раніше платформа пропонувала лише загальний пошук за ключовими словами, що обмежувало можливості. З новим інструментом користувачі можуть описувати бажану роботу так, як їм зручно.
Крім того, передплатники Premium отримають додаткові функції, зокрема, можливість користуватися «кар'єрним коучингом» за допомогою ШІ, щоб покращити навички інтерв'ю та самопрезентації.
Кар'єрний експерт LinkedIn, Зара Істон (Zara Easton), зазначила, що штучний інтелект змінює спосіб пошуку роботи, допомагаючи знаходити можливості, які відповідають навичкам, інтересам і амбіціям людей.
Функція наразі доступна лише користувачам з англійським інтерфейсом, але в майбутньому вона стане доступною для всіх.
Нагадаємо, що LinkedIn досягнула рекордного доходу в $2 мільярди від преміумпідписок за останні 12 місяців та продемонстрував загальний річний ріст на 9%.
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