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АНАЛІТИКА

Зеленський: Чекаю на режим тиші і на Путіна в Туреччині

 

Президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, що очікує від Росії припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на президента РФ Володимира Путіна в Туреччині 15 травня.

"Ми чекаємо відзавтра припинення вогню - повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть", - написав Зеленський в Telegram.

Водночас президент США Дональд Трамп також через соціальні мережі засумнівався у тому, що Путін піде на припинення вогню і висловився за те, щоб Україна погодилася на прямі перемовини з РФ у Туреччині.

Захід пропонує 30-денне перемир'я, Путін - прямі переговори

Як повідомлялося, 10 травня у Києві пройшла п'ятистороння особиста зустріч лідерів так званої "коаліції охочих", до якої онлайн долучилися представники ще понад 30 держав.

За підсумками зустрічі президентів України Володимира Зеленського, Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністрів Великобританії Кіра Стармера та Польщі Дональда Туска, а також канцлера Німеччини Фрідріха Мерца (Friedrich Merz) було запропоновано встановити з 12 травня 30-денне перемир'я. Ця пропозиція була також узгоджена з Вашингтоном і безпосередньо Дональдом Трампом.

Україна одразу висловила готовність до цієї ідеї. Путін же проігнорував заклик, запропонувавши натомість відновити з 15 травня прямі переговори з Україною у Стамбулі "без жодних попередніх умов".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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