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Зеленський: Чекаю на режим тиші і на Путіна в Туреччині
08:06 12.05.2025 |
Президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, що очікує від Росії припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на президента РФ Володимира Путіна в Туреччині 15 травня.
"Ми чекаємо відзавтра припинення вогню - повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть", - написав Зеленський в Telegram.
Водночас президент США Дональд Трамп також через соціальні мережі засумнівався у тому, що Путін піде на припинення вогню і висловився за те, щоб Україна погодилася на прямі перемовини з РФ у Туреччині.
Захід пропонує 30-денне перемир'я, Путін - прямі переговори
Як повідомлялося, 10 травня у Києві пройшла п'ятистороння особиста зустріч лідерів так званої "коаліції охочих", до якої онлайн долучилися представники ще понад 30 держав.
За підсумками зустрічі президентів України Володимира Зеленського, Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністрів Великобританії Кіра Стармера та Польщі Дональда Туска, а також канцлера Німеччини Фрідріха Мерца (Friedrich Merz) було запропоновано встановити з 12 травня 30-денне перемир'я. Ця пропозиція була також узгоджена з Вашингтоном і безпосередньо Дональдом Трампом.
Україна одразу висловила готовність до цієї ідеї. Путін же проігнорував заклик, запропонувавши натомість відновити з 15 травня прямі переговори з Україною у Стамбулі "без жодних попередніх умов".
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