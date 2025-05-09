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Інфляція в Україні у квітні-2025 впала до 0,7%, але у річному вимірі зросла до 15,1% - Держстат
15:59 09.05.2025 |
Зростання споживчих цін в Україні у квітні уповільнилося до 0,7% з 1,5% у березні, 0,8% у лютому та 1,2% у січні поточного року, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п’ятницю.
Разом з тим статвідомство нагадало, що у квітні 2024 року зростання цін становило 0,2%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками квітня цього року зросла до 15,1% з 14,6% за підсумками березня та 13,4% – за підсумками лютого.
Зазначається, що у квітні-2025 базова інфляція уповільнилася суттєвіше – до 0,4% з 1,4% у березні, 0,7% у лютому та 1,3% у січні. З урахуванням того, що у квітні-2024 вона становила 0,7%, у річному вимірі базова інфляція знизилася за підсумками минулого місяця до 12,1% з 12,4% за підсумками березня.
Як повідомляє Держстат, на споживчому ринку у квітні порівняно з березнем поточного року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%. Найбільше (на 7,9%) подорожчали свинина та фрукти. На 3,6-0,8% зросли ціни на м’ясо птиці, цукор, яловичину, рибу та продукти з риби, хліб, сало, макаронні вироби, овочі, безалкогольні напої. Водночас на 2,5-0,2% подешевшали яйця, рис і масло.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 1,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,2%.
Ціни на транспорт знизились на 0,3% в основному через здешевлення палива та мастил на 2,2%. Водночас на 0,9% та 0,8% подорожчав проїзд в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті.
Як повідомлялось, НБУ у квітні вдруге у цьому році погіршив прогноз інфляції на 2025 рік – тепер із 8,4% до 8,7% та зберіг очікування її повернення до цільового рівня 5% у 2026 році.
"Інфляція повернеться до зниження влітку… Очікуване збільшення врожаїв сприятиме зниженню продовольчої інфляції з третього кварталу 2025 року та її стабілізації на порівняно низькому рівні надалі", - сказав голова НБУ Андрій Пишний.
НБУ очікує, за підсумками другого кварталу інфляція знизиться до 13,7%, третього – 12,3%, тоді як базова інфляція становитиме відповідно 12,7% та 11,4%.
Споживчі ціни у квітні 2025р., %*
|квітень 2025 до березня 2025
|квітень 2025 до грудня 2024
|квітень 2025 до квітня 2024
|січень-квітень 2025 до січня-квітня 2024
|Індекс споживчих цін
|0.7
|4.3
|15.1
|14.0
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|1.8
|6.0
|19.8
|16.6
|Продукти харчування
|1.8
|5.9
|19.8
|16.5
|Хліб та хлібопродукти
|1.0
|4.4
|18.8
|17.5
|Хліб
|1.0
|5.2
|21.8
|21.1
|Макаронні вироби
|0.9
|2.5
|12.4
|11.0
|М'ясо та м'ясопродукти
|3.8
|6.7
|12.6
|8.3
|Риба та рибопродукти
|1.3
|3.9
|12.8
|12.3
|Молоко
|0.0
|2.7
|19.9
|19.0
|Сир та м'який сир (сир)
|0.0
|3.7
|17.6
|17.7
|Яйця
|-2.5
|-7.8
|74.6
|23.7
|Масло вершкове
|-0.2
|3.4
|30.1
|32.0
|Олія соняшникова
|0.4
|8.5
|34.8
|31.6
|Фрукти
|7.9
|18.3
|25.3
|17.3
|Овочі
|0.9
|9.1
|35.8
|32.8
|Цукор
|2.2
|1.5
|12.3
|6.4
|Безалкогольні напої
|0.8
|6.7
|17.4
|16.4
|Алкогольні напої. тютюнові вироби
|1.3
|6.2
|17.4
|15.8
|Одяг та взуття
|0.1
|3.9
|-4.4
|-4.1
|Одяг
|-0.3
|2.7
|-4.9
|-4.3
|Взуття
|0.7
|5.5
|-3.9
|-4.1
|Житло. вода. електроенергія. газ тощо
|0.0
|1.2
|20.1
|19.7
|Утримання та ремонт житла
|0.3
|1.6
|3.3
|3.6
|Водопостачання
|0.0
|0.7
|0.7
|0.7
|Прибирання сміття
|0.0
|1.6
|10.7
|10.4
|Каналізація
|0.0
|0.6
|0.6
|0.6
|Утримання будинків та прибудинкових територій
|0.1
|10.3
|18.9
|14.5
|Електроенергія
|0.0
|0.0
|63.6
|63.6
|Природний газ
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Гаряча вода. опалення
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Предмети домашнього вжитку. побутова техніка та поточне утримання житла
|-0.3
|0.3
|1.7
|2.0
|Охорона здоров'я
|0.0
|4.6
|13.5
|14.1
|Фармацевтична продукція. медичні товари та обладнання
|-0.3
|4.7
|13.9
|15.0
|Амбулаторні послуги
|1.0
|4.9
|15.6
|15.7
|Транспорт
|-0.3
|1.9
|6.9
|9.4
|Пальне та олії
|-2.2
|0.0
|3.7
|9.8
|Транспортні послуги
|0.9
|6.0
|13.9
|12.9
|Пасажирський залізничний транспорт
|0.8
|4.8
|5.7
|4.5
|Пасажирський автодорожній транспорт
|0.9
|6.1
|14.3
|13.4
|Зв'язок
|-0.2
|9.4
|18.5
|19.0
|Відпочинок та культура
|0.1
|0.4
|1.3
|1.0
|Освіта
|0.1
|0.9
|12.1
|12.1
|Ресторани та готелі
|1.0
|4.4
|14.6
|14.0
|Різні товари та послуги
|-2.8
|0.4
|12.0
|11.4
* - Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.
Дані: Держстат
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