Інфляція в Україні у квітні-2025 впала до 0,7%, але у річному вимірі зросла до 15,1% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у квітні уповільнилося до 0,7% з 1,5% у березні, 0,8% у лютому та 1,2% у січні поточного року, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п’ятницю.

Разом з тим статвідомство нагадало, що у квітні 2024 року зростання цін становило 0,2%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками квітня цього року зросла до 15,1% з 14,6% за підсумками березня та 13,4% – за підсумками лютого.

Зазначається, що у квітні-2025 базова інфляція уповільнилася суттєвіше – до 0,4% з 1,4% у березні, 0,7% у лютому та 1,3% у січні. З урахуванням того, що у квітні-2024 вона становила 0,7%, у річному вимірі базова інфляція знизилася за підсумками минулого місяця до 12,1% з 12,4% за підсумками березня.

Як повідомляє Держстат, на споживчому ринку у квітні порівняно з березнем поточного року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%. Найбільше (на 7,9%) подорожчали свинина та фрукти. На 3,6-0,8% зросли ціни на м’ясо птиці, цукор, яловичину, рибу та продукти з риби, хліб, сало, макаронні вироби, овочі, безалкогольні напої. Водночас на 2,5-0,2% подешевшали яйця, рис і масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 1,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,2%.

Ціни на транспорт знизились на 0,3% в основному через здешевлення палива та мастил на 2,2%. Водночас на 0,9% та 0,8% подорожчав проїзд в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті.

Як повідомлялось, НБУ у квітні вдруге у цьому році погіршив прогноз інфляції на 2025 рік – тепер із 8,4% до 8,7% та зберіг очікування її повернення до цільового рівня 5% у 2026 році.

"Інфляція повернеться до зниження влітку… Очікуване збільшення врожаїв сприятиме зниженню продовольчої інфляції з третього кварталу 2025 року та її стабілізації на порівняно низькому рівні надалі", - сказав голова НБУ Андрій Пишний.

НБУ очікує, за підсумками другого кварталу інфляція знизиться до 13,7%, третього – 12,3%, тоді як базова інфляція становитиме відповідно 12,7% та 11,4%.



Споживчі ціни у квітні 2025р., %*

квітень 2025 до березня 2025 квітень 2025 до грудня 2024 квітень 2025 до квітня 2024 січень-квітень 2025 до січня-квітня 2024 Індекс споживчих цін 0.7 4.3 15.1 14.0 Продукти харчування та безалкогольні напої 1.8 6.0 19.8 16.6 Продукти харчування 1.8 5.9 19.8 16.5 Хліб та хлібопродукти 1.0 4.4 18.8 17.5 Хліб 1.0 5.2 21.8 21.1 Макаронні вироби 0.9 2.5 12.4 11.0 М'ясо та м'ясопродукти 3.8 6.7 12.6 8.3 Риба та рибопродукти 1.3 3.9 12.8 12.3 Молоко 0.0 2.7 19.9 19.0 Сир та м'який сир (сир) 0.0 3.7 17.6 17.7 Яйця -2.5 -7.8 74.6 23.7 Масло вершкове -0.2 3.4 30.1 32.0 Олія соняшникова 0.4 8.5 34.8 31.6 Фрукти 7.9 18.3 25.3 17.3 Овочі 0.9 9.1 35.8 32.8 Цукор 2.2 1.5 12.3 6.4 Безалкогольні напої 0.8 6.7 17.4 16.4 Алкогольні напої. тютюнові вироби 1.3 6.2 17.4 15.8 Одяг та взуття 0.1 3.9 -4.4 -4.1 Одяг -0.3 2.7 -4.9 -4.3 Взуття 0.7 5.5 -3.9 -4.1 Житло. вода. електроенергія. газ тощо 0.0 1.2 20.1 19.7 Утримання та ремонт житла 0.3 1.6 3.3 3.6 Водопостачання 0.0 0.7 0.7 0.7 Прибирання сміття 0.0 1.6 10.7 10.4 Каналізація 0.0 0.6 0.6 0.6 Утримання будинків та прибудинкових територій 0.1 10.3 18.9 14.5 Електроенергія 0.0 0.0 63.6 63.6 Природний газ 0.0 0.0 0.0 0.0 Гаряча вода. опалення 0.0 0.0 0.0 0.0 Предмети домашнього вжитку. побутова техніка та поточне утримання житла -0.3 0.3 1.7 2.0 Охорона здоров'я 0.0 4.6 13.5 14.1 Фармацевтична продукція. медичні товари та обладнання -0.3 4.7 13.9 15.0 Амбулаторні послуги 1.0 4.9 15.6 15.7 Транспорт -0.3 1.9 6.9 9.4 Пальне та олії -2.2 0.0 3.7 9.8 Транспортні послуги 0.9 6.0 13.9 12.9 Пасажирський залізничний транспорт 0.8 4.8 5.7 4.5 Пасажирський автодорожній транспорт 0.9 6.1 14.3 13.4 Зв'язок -0.2 9.4 18.5 19.0 Відпочинок та культура 0.1 0.4 1.3 1.0 Освіта 0.1 0.9 12.1 12.1 Ресторани та готелі 1.0 4.4 14.6 14.0 Різні товари та послуги -2.8 0.4 12.0 11.4

* - Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.

Дані: Держстат