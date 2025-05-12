Ціни на нафту зростають, оскільки торгові переговори між США і Китаєм заспокоюють ринок

Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як обидві сторони торговельних переговорів між США і Китаєм, що відбулися на вихідних, заявили про досягнутий прогрес, що покращило ринкові настрої щодо того, що два найбільші споживачі нафти в світі, можливо, наближаються до вирішення торговельної суперечки.

О 07:00 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 43 центи, або на 0,67%, до $64,34 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) торгувалися на рівні 61,50 долара за барель, що на 48 центів, або 0,79%, вище від закриття п'ятниці.

Обидва бенчмарки виросли в п'ятницю більш ніж на $1 і набрали більше 4% минулого тижня, що стало першим тижневим приростом з середини квітня, після того, як торговельна угода США з Великобританією посилила оптимізм інвесторів щодо того, що економічних потрясінь від американських мит на торговельних партнерів вдасться уникнути.

У неділю Сполучені Штати і Китай завершили торговельні переговори на позитивній ноті: американські чиновники заявили про "угоду" щодо скорочення дефіциту торгового балансу США, а китайські чиновники заявили, що обидві сторони досягли "важливого консенсусу".

Однак жодна зі сторін не оприлюднила жодних подробиць переговорів з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфенгом, заявивши, що спільна заява буде опублікована в понеділок.

Позитивні переговори між двома найбільшими економіками світу можуть сприяти зростанню попиту на нафту, оскільки торгівля між ними, яка наразі перервана через масивні мита, запроваджені обома країнами, відновлюється.

«Оптимізм щодо конструктивних переговорів між США і Китаєм підтримав настрої, але обмеженість деталей і план ОПЕК щодо збільшення видобутку обмежили зростання», - сказав Тошитака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

Тадзава мав на увазі плани Організації країн-експортерів нафти та її союзників, відомих як ОПЕК+, прискорити збільшення видобутку в травні та червні, що призведе до збільшення пропозиції нафти на ринку.

Однак, згідно з опитуванням Reuters, у квітні видобуток нафти в країнах ОПЕК знизився.

Крім того, в неділю в Омані завершилися переговори між іранськими та американськими переговірниками щодо вирішення суперечок навколо ядерної програми Тегерана, і, за словами офіційних осіб, заплановані подальші переговори, оскільки Тегеран публічно наполягає на продовженні збагачення урану.

Ядерна угода між США та Іраном може зменшити занепокоєння щодо зниження світових поставок нафти, що також може тиснути на ціни на нафту.

Минулого тижня американські енергетичні компанії скоротили кількість працюючих нафтових і газових бурових установок до найнижчого рівня з січня, повідомила в п'ятницю енергетична компанія Baker Hughes.