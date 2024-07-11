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АНАЛІТИКА

МЕА підвищило оцінку зростання попиту на нафту у світі у 2024 р. на 12 тис. б/д, до 974 тис. б/д

 

Попит на нафту у світі в 2024 році проти минулого року зросте на 974 тис. б/д, повідомляється в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Місяцем раніше воно прогнозувало цей показник на рівні 962 тис. б/д. Таким чином, аналітики підвищили оцінку зростання попиту на 12 тис. б/д.

Агентство знизило свої очікування щодо попиту в 2023-2025 роках. На думку аналітиків, торік він становив 102,09 млн б/д (червнева оцінка - 102,24), у 2024-му ж очікується на рівні 103,06 млн б/д (попередня оцінка - 103,2 млн б/д), а в 2025-му - 104,04 млн б/д (оцінка в червні - 104,23 млн б/д).

Таким чином, аналітики МЕА знизили на 52 тис. б/д свої очікування щодо зростання світового нафтового попиту в 2025 році: з 1,03 млн б/д до 979 тис. б/д.

Однією з причин перегляду оцінок МЕА називає слабші темпи зростання попиту на нафту в другому кварталі. За оцінкою аналітиків, він становив 710 тис. б/д - це найнижчий показник із четвертого кварталу 2022 року. Експерти переконані, що цей факт є наслідком нормалізації темпів зростання після пандемії та поверненням до динаміки 2010-х років.

Споживання нафти в Китаї, який тривалий час був двигуном зростання світового попиту, знизилося у квітні та травні й тепер за II кв. 2024 року оцінюється трохи нижче, ніж роком раніше. Це різко контрастує зі зростанням на 1,5 млн б/д у 2023 році і на 740 тис. б/д у I кв. 2024 року.

"Домінування Китаю, на частку якого минулого року припало 70% світового приросту попиту, зникає. У 2024 і 2025 роках цей показник знизиться приблизно до 40%, водночас більшого значення набудуть такі економіки, що розвиваються, як Індія і Бразилія. Диверсифікація відзначається і в споживаних нафтопродуктах: частка авіагасу в структурі світового приросту знизилася з 50% торік до менш ніж 30% у поточному році", - ідеться у звіті.

За оцінкою аналітиків, попит на паливо для промисловості та нафтохімічну сировину в другому кварталі був особливо слабким. Навпаки, дані про постачання газойлю і нафти в країни ОЕСР виявилися вищими, ніж очікувалося, що потенційно сигналізує про багатообіцяюче відновлення слабкого промислового сектору Європи. Очікування зростання світового попиту на нафту не змінилися: на 970 тис. б/д у 2024 році та на 980 тис. б/д у 2025 році.

Водночас світові поставки нафти мали тенденцію до зростання, видобуток у II кв. 2024 року зріс на 910 тис. б/д порівняно з I кв. 2024 року - на чолі зі США. Прогнозується, що в III кварталі 2024 року виробництво зросте ще на 770 тис. б/д, водночас країни, що не входять до ОПЕК+, забезпечать приріст у 600 тис. б/д. Загалом у 2024 році зростання світових постачань нафти прогнозується в середньому на 770 тис. б/д, що призведе до їх збільшення до рекордних 103 млн б/д.

Очікується, що видобуток у країнах, що не входять в ОПЕК+, зросте на 1,5 млн б/д, а в ОПЕК+ він знизиться на 740 тис. б/д.

Спостережувані світові запаси нафти в травні зросли четвертий місяць поспіль - на 23,9 млн барелів. Переважно це відбулося завдяки зростанню запасів на суші - на 41,3 млн барелів, одночасно резерви в танкерах скоротилися на 17,3 млн барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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