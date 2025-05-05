Intel може змінити ринок ігрових ноутбуків: компанія готує лінійку чипів Panther Lake, які дадуть змогу запускати топові ігри без відеокарт

Найближчим часом Intel може випустити нову лінійку процесорів Panther Lake, яка буде призначена для геймерських ноутбуків.

Інсайдер під ніком meng повідомив, що перший процесор Panther Lake вийде вже в поточному році. Він отримає чотири продуктивних ядра Cougar Cove і вісім енергоефективних ядер Darkmont, які забезпечать високу продуктивність і баланс енергоспоживання. За відображення графіки відповідатимуть чотири ядра Xe3, причому вони зможуть запускати вимогливі ігри без окремої відеокарти. Енергоспоживання такого процесора складе 45 Вт, що більше, ніж у чипів для ультратонких ноутбуків, але є стандартним для потужних ігрових комп'ютерів.

У 2026 році Intel випустить інші процесори лінійки Panther Lake, які можуть отримати до 12 ядер Xe3 і знижене енергоспоживання (приблизно 15-25 Вт) завдяки додаванню чотирьох наденергоефективних LP-E ядер.

Передбачається, що виробники ноутбуків почнуть тестування Panther Lake у другій половині 2025 року, а перші моделі з новим чипом з'являться в продажу до кінця року.

Intel поки що не розкриває своїх планів щодо Panther Lake, але очевидно, що лінійка створюється з розрахунком на геймерів і з метою посилити конкуренцію з AMD.