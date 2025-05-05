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Intel може змінити ринок ігрових ноутбуків: компанія готує лінійку чипів Panther Lake, які дадуть змогу запускати топові ігри без відеокарт
11:54 05.05.2025 |
Найближчим часом Intel може випустити нову лінійку процесорів Panther Lake, яка буде призначена для геймерських ноутбуків.
Інсайдер під ніком meng повідомив, що перший процесор Panther Lake вийде вже в поточному році. Він отримає чотири продуктивних ядра Cougar Cove і вісім енергоефективних ядер Darkmont, які забезпечать високу продуктивність і баланс енергоспоживання. За відображення графіки відповідатимуть чотири ядра Xe3, причому вони зможуть запускати вимогливі ігри без окремої відеокарти. Енергоспоживання такого процесора складе 45 Вт, що більше, ніж у чипів для ультратонких ноутбуків, але є стандартним для потужних ігрових комп'ютерів.
У 2026 році Intel випустить інші процесори лінійки Panther Lake, які можуть отримати до 12 ядер Xe3 і знижене енергоспоживання (приблизно 15-25 Вт) завдяки додаванню чотирьох наденергоефективних LP-E ядер.
Передбачається, що виробники ноутбуків почнуть тестування Panther Lake у другій половині 2025 року, а перші моделі з новим чипом з'являться в продажу до кінця року.
Intel поки що не розкриває своїх планів щодо Panther Lake, але очевидно, що лінійка створюється з розрахунком на геймерів і з метою посилити конкуренцію з AMD.
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