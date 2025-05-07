Український бізнес погіршив оцінки своєї діяльності

Бізнес у квітні дещо послабив оцінки власної економічної діяльності до рівня, близького до нейтрального. Серед зазначених респондентами чинників: суттєве погіршення погодних умов, а також тривала невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій, зростання витрат бізнесу на сировину та оплату праці, пришвидшення інфляції, послаблення курсу гривні до євро та дефіцит кваліфікованих кадрів. Водночас позитивними чинниками залишалися стійкий споживчий попит, надходження міжнародної фінансової допомоги та ліпша, ніж очікувалося, ситуація в енергетиці.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за винятком вимушеної перерви в березні - травні 2022 року. У квітні 2025 року ІОДА становив 49.4 порівняно з 51.8 у березні 2025 року (у квітні 2024 року - 52.3).

Підприємства промисловості зберегли найоптимістичніші серед усіх секторів оцінки результатів своєї діяльності завдяки сталому споживчому попиту, нарощенню виробництва та налагодженню логістики: секторальний індекс у квітні становив 51.8 порівняно з 53.1 у березні 2025 року (у квітні 2024 року - 51.7). Респонденти продовжували очікувати на зростання обсягу виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, у тому числі експортних, натомість були налаштовані на зменшення запасів сировини та матеріалів, а також послабили свої оцінки щодо обсягу незавершеного виробництва. Водночас збереглися песимістичні оцінки щодо залишків готової продукції.

Підприємства торгівлі також позитивно оцінили результати своєї поточної діяльності завдяки достатній пропозиції товарів та сталому внутрішньому попиту: секторальний індекс у квітні становив 51.2 (у березні 2025 року - 54.0, у квітні 2024 року - 51.8). Торговельні компанії менш впевнено очікували на збільшення обсягу товарообороту та закупівлі товарів для продажу, а також песимістичніше, ніж у березні, були налаштовані щодо залишків товарів для продажу. Респонденти, як і раніше, очікували на зниження торговельної маржі, хоча й дещо нижчими темпами.

Підприємства будівництва стримано оцінили свої поточні економічні результати, зважаючи на суттєве погіршення погодних умов: секторальний індекс у квітні становив 47.3 порівняно з 52.9 у березні 2025 року (у квітні 2024 року - 53.4). Будівельники суттєво послабили очікування щодо збільшення обсягу будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів. Респонденти очікували на дещо нижчі темпи зростання обсягу закупівлі послуг підрядників на тлі посилення оцінок щодо зростання їх вартості та погіршення оцінок щодо їх доступності.

Підприємства сфери послуг послабили очікування та зберегли найстриманіші серед усіх секторів оцінки щодо своєї ділової активності, зважаючи на високі безпекові ризики та дефіцит кваліфікованих кадрів: секторальний індекс становив 46.3 у квітні (у березні 2025 року - 48.8, у квітні 2024 року - 53.1). На відміну від березня, респонденти очікували на зменшення обсягу наданих послуг та послуг у процесі виконання, а також стриманіше оцінили обсяг нових замовлень на послуги.

Опитані підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг зберегли високі очікування щодо темпів здорожчання закупівельних цін, а також цін / тарифів на власну продукцію / послуги, натомість будівельні компанії були налаштовані на їх послаблення.

Оцінки щодо зайнятості пом'якшилися. Підприємства будівництва були налаштовані на збільшення чисельності персоналу, торгівлі - не очікували змін. Натомість керівники підприємств промисловості та сфери послуг очікували на зменшення загальної чисельності працівників.