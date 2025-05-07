Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Качка пояснив, чому угода зі США потребує ратифікації лише з українського боку

14:35 06.05.2025 |

Економіка

 

Заступник міністра економіки Тарас Качка пояснив, чому міжурядова угода про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови потребує ратифікації лише з боку України. Про це він розповів на Radio NV.

"З огляду на те, що в робота фонду зосереджується в переважно в Україні, ми надаємо певні гарантії як Україна", - пояснив урядовець.

Фонд має здійснювати інвестиції в Україні, отримувати прибуток від інвестицій в Україні, зазначив він.

"І тому очевидно, що ми даємо гарантії в рамках публічно-правового права. Тобто це міжурядова угода, яка буде ратифікуватися парламентом, тому що там є і питання податкових пільг стандартних, нічого там нового нема. Ми такі пільги надаємо фактично в усіх міжурядових угодах", - зазначив Качка.

Робота в правому полі Сполучених Штатів Америки цього фонду є мінімальною, додав він. І гарантії, які існують в законодавстві США, вже реалізовані.

"Тому ви, якщо ви подивитесь, то змістовно ця угода, вона рівно там 50х50 по обсягу завдань. І якщо в нас це завдання зорієнтовані на майбутнє, що ми маємо якісь речі гарантувати на майбутнє, то в Сполучених Штатах Америки дуже часто це правове цементування існуючої правової бази. Тому США підтверджують, що податкові пільги вже діють. Відповідно їм не потрібно звертатися до Конгресу, але для нас це чітка юридична гарантія, що воно нікуди не зникне", - пояснив заступник міністра.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4544
  0,1492
 0,36
EUR
 1
 46,9637
  0,2231
 0,47

Курс обміну валют на вчора, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0967  0,09 0,21 41,7671  0,10 0,23
EUR 46,7479  0,12 0,25 47,5375  0,16 0,33

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,14 0,34 41,4700  0,13 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес