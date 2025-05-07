Качка пояснив, чому угода зі США потребує ратифікації лише з українського боку

Заступник міністра економіки Тарас Качка пояснив, чому міжурядова угода про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови потребує ратифікації лише з боку України. Про це він розповів на Radio NV.

"З огляду на те, що в робота фонду зосереджується в переважно в Україні, ми надаємо певні гарантії як Україна", - пояснив урядовець.

Фонд має здійснювати інвестиції в Україні, отримувати прибуток від інвестицій в Україні, зазначив він.

"І тому очевидно, що ми даємо гарантії в рамках публічно-правового права. Тобто це міжурядова угода, яка буде ратифікуватися парламентом, тому що там є і питання податкових пільг стандартних, нічого там нового нема. Ми такі пільги надаємо фактично в усіх міжурядових угодах", - зазначив Качка.

Робота в правому полі Сполучених Штатів Америки цього фонду є мінімальною, додав він. І гарантії, які існують в законодавстві США, вже реалізовані.

"Тому ви, якщо ви подивитесь, то змістовно ця угода, вона рівно там 50х50 по обсягу завдань. І якщо в нас це завдання зорієнтовані на майбутнє, що ми маємо якісь речі гарантувати на майбутнє, то в Сполучених Штатах Америки дуже часто це правове цементування існуючої правової бази. Тому США підтверджують, що податкові пільги вже діють. Відповідно їм не потрібно звертатися до Конгресу, але для нас це чітка юридична гарантія, що воно нікуди не зникне", - пояснив заступник міністра.