Україна дійсно показала себе сталою економікою - генсек ОЕСР

Генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіас Корманн заявляє, що Україна дійсно показала себе сталою економікою.

"Якщо говорити про ключові меседжі: Україна дійсно показала себе сталою економікою, і я, і наша команда повні натхнення і із захватом дивимося на те, як ви продовжуєте існувати і працювати на тлі дуже важких і випробувальних обставин. Але ми сподіваємося, що разом ми зможемо намалювати ці цілі, рухаючись до яких Україна досягне свого безпекового і процвітаючого майбутнього. Тому ми мусимо через проведення реформ, через впровадження найкращих міжнародних практик запровадити можливості для подальшого розвитку України через реформу", - сказав Корманн на презентації ОЕСР оглядів України у вівторок в Києві.

В то й же час, він звернув увагу на необхідності покращення публічних фінансів і інвестиційної привабливості, а також на ефективності державних фінансів та їх використання.

"Щойно безпекова ситуація дозволить, і фіскальні стратегії уряду допоможуть дійти до 5% зростання ВВП, ми можемо говорити про те, що ми певною мірою відновлюємося. Але підтримка економіки, це означає, по-перше, підтримку тих, хто працює, тих, хто сплачує податків, і проєктів, які налаштовані на відбудови. Це означатиме, що і економіка відновилася, що загальний борг, як частина ВВП, зменшується, а податки збираються краще", - додав він.

Корманн також зазначив, що потрібно працювати над посиленням робочої сили, зокрема на тому, що внутрішньо і зовнішньо переміщені особи мають повернутися до загального ринку робочої сили.

Серед іншого він звернув увагу на те, що зменшення кількості державних підприємств буде сприяти більшій конкуренції.

"Ми знаємо, що у багатьох секторах економіки державні підприємства відіграють ключову роль, але у той самий час вони уповільнюють і приватизацію, і бажання приватних компаній інвестувати. Тому, мабуть, треба знайти якусь золоту середину між існуванням приватних та державних підприємств", - додав він.

"Якщо ми говоримо про сектор енергетики, то тут реформування ціноутворення так само може створити більш ефективну енергетичну систему. Знову ж таки, щойно дозволить безпекова ситуація, будуть зняти ті обмеження, що існують на максимальні ціни, це привабить інвесторів і дозволить провести більш жваво енергоефективне перетворення економіки", - вважають в Організації

Крім того, в ОЕСР зазначили, що в Україні спостерігається брак робочої сили, через що програми з перенавчання є надзвичайно важливими.

Також зазначається, що ОЕСР почало готувати їх бачення реформ, які будуть необхідні, коли настане мир. Зокрема, реформу економіки для покращення бізнес-середовища і інвестиційного клімату.

Серед іншого була озвучена необхідність реформуватися в освіті, в фіскальній галузі, пенсійній сфері, в зменшенні бюрократії.

Також ОЕСР звернуло увагу на необхідності боротьби з тіньовими секторами економіки.