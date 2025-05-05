Ерік Шмідт придбав космічну компанію Relativity Space, щоб будувати дата‑центри в космосі

Майже два місяці тому ексгенеральний директор Google і мільярдер Ерік Шмідт придбав компанію Relativity Space. Тепер його наміри виглядають дедалі ясніше: він хоче мати змогу запускати в космос значні обчислювальні потужності для підтримки роботи великих дата‑центрів, повідомляє ArsTechnica.

Про це свідчить виступ Шмідта у квітні перед Комітетом Палати представників США з енергетики та торгівлі, присвячений майбутньому штучного інтелекту та конкурентоспроможності США. Серед обговорюваних тем було питання зростання попиту на електроенергію, необхідну для живлення дата‑центрів, які обслуговують обчислювальні потреби ШІ. За словами Шмідта, середня американська атомна електростанція виробляє близько 1 гігавату (ГВт) потужності, тоді як "дехто планує дата‑центри потужністю 10 ГВт".

"Це дозволяє зрозуміти масштаб кризової ситуації, - зауважив Шмідт. - Багато хто вважає, що частка енергоспоживання галузі ШІ зросте з 3% до 99% від загального виробництва. За валідними оцінками, дата‑центри вимагатимуть додаткових 29 ГВт до 2027 року і ще 67 ГВт до 2030 року".

Штучний інтелект справді споживає величезні обсяги обчислювальної потужності - лише один запит до ChatGPT вимагає приблизно в 10 разів більше енергії, ніж пошуковий запит Google. Водночас енергетична галузь США не готова до такого стрибка попиту: за останнє десятиліття річне зростання споживання електроенергії становило лише близько 0,5%.

Після виступу Шмідта один коментатор у соцмережі X припустив, що купівля Relativity Space могла стати кроком для розгортання дата‑центрів у космосі - де їх можна облаштувати сонячними панелями й охолоджувати, випромінюючи тепло у вакуум. Шмідт відповів йому одним словом: "Так".

На ринку США не багато компаній, здатних самостійно запускати великі ракети. SpaceX та Blue Origin належать іншим мільярдерам, United Launch Alliance вже має завантажений графік запусків, а Rocket Lab іще не запропонувала достатньо потужної ракети. Relativity Space із розробкою ракети Terran R, що здатна виводити на низьку навколоземну орбіту до 33,5 тонн у разовому режимі (або 23,5 тонни з повторним використанням першого ступеня), наразі виглядає найреальнішим вибором.

"Розвʼязання проблеми запуску - це лише одна з проблем", - каже аерокосмічний аналітик Марія Гонзалес з Orbitech Consulting. "Шмідту потрібно буде забезпечити додаткове фінансування, організувати орбітальний рух, розробити космічні енергетичні системи та розробити ефективний термоконтроль - і водночас довести економічну доцільність космічних центрів обробки даних".

Особистих статків Шмідта, які оцінюються приблизно в $20 мільярдів, не вистачить на таку амбітну програму. Джерела у фінансовій індустрії повідомляють, що він вже шукає стратегічних партнерів для фінансування наступного етапу розвитку Relativity.

"На центри обробки даних на Землі сьогодні припадає приблизно 3% виробництва електроенергії", - зазначив Шмідт у своєму виступі. "Багато експертів прогнозують, що ця цифра може зрости до 99%, якщо ми це дозволимо. Орбітальне розгортання може бути єдиним способом сталого управління таким вибухонебезпечним попитом".

Оскільки Relativity Space прискорює розробку ракети Terran R під керівництвом Шмідта, вся увага буде прикута до наступних запусків компанії - і до того, чи перейдуть орбітальні центри обробки даних від візіонерської обіцянки до практичної реальності.