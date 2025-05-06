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Використання ШІ може привести до зростання світового ВВП на 1 в.п. щороку - дослідження
18:01 05.05.2025 |
Використання штучного інтелекту може прискорити глобальне економічне зростання на 15 відсоткоткових пунктів (в.п.) до 2035 року, тобто щороку до темпів збільшення глобального ВВП додаватиметься 1 в.п., йдеться у результатах дослідження "Цінність у русі" PricewaterhouseCoopers (PwC).
Згідно з оприлюдненим пресслужбою компанії дослідженням, існує декілька сценаріїв щодо впливу штучного інтелекту на світ та суспільство.
Згідно з альтернативними сценаріями, які аналізувала PwC, за умов низької довіри та слабкої взаємодії додаткове зростання економіки від ШІ може сповільнитися до 8%, а за найконсервативнішого варіанту - лише до 1%.
Дослідження показало, що стрімка трансформація економіки вже почалася. За даними PwC, наразі бізнес відчуває один з найвищих рівнів тиску за останні 25 років у 17 з 22 глобальних секторів. При цьому $7,1 трлн доходів буде перерозподілено між компаніями лише у 2025 році, навіть без урахування нещодавнього підвищення тарифів та мит.
Дослідники припускають, що протягом наступного десятиліття індустрії кардинально змінять підходи до задоволення потреб своїх клієнтів.
"Це, у свою чергу, приведе до появи нових "сфер", що виходитимуть за межі традиційних галузей. Наприклад, розвиток електромобілів об'єднує постачальників електроенергії, акумуляторів, технологічні компанії та інших гравців в один кластер мобільності разом із автовиробниками", - пояснюють в PwC.
Втім, за даними PwC, незважаючи на потенціал ШІ, можливі наслідки кліматичних змін можуть накласти на економіку певні обмеження. Моделювання показує, що екологічні ризики можуть зменшити світовий ВВП на 7% нижче у 2035 році, порівняно з тим рівнем, якого він міг досягти за інших умов.
Інтенсивне використання ШІ призведе до збільшення споживання енергії центрами обробки даних. Проте, помірне застосування та прагнення до енергоефективності може пом'якшити цей ефект. PwC прогнозує нейтральний вплив ШІ на енергоспоживання та викиди, за умови, що кожне додаткове відсоткове впровадження технології сприятиме розробці рішень, які хоча б незначно - на 0,1% - зменшуватимуть енергоємність процесів.
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