Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Використання ШІ може привести до зростання світового ВВП на 1 в.п. щороку - дослідження

 

Використання штучного інтелекту може прискорити глобальне економічне зростання на 15 відсоткоткових пунктів (в.п.) до 2035 року, тобто щороку до темпів збільшення глобального ВВП додаватиметься 1 в.п., йдеться у результатах дослідження "Цінність у русі" PricewaterhouseCoopers (PwC).

Згідно з оприлюдненим пресслужбою компанії дослідженням, існує декілька сценаріїв щодо впливу штучного інтелекту на світ та суспільство.

Згідно з альтернативними сценаріями, які аналізувала PwC, за умов низької довіри та слабкої взаємодії додаткове зростання економіки від ШІ може сповільнитися до 8%, а за найконсервативнішого варіанту - лише до 1%.

Дослідження показало, що стрімка трансформація економіки вже почалася. За даними PwC, наразі бізнес відчуває один з найвищих рівнів тиску за останні 25 років у 17 з 22 глобальних секторів. При цьому $7,1 трлн доходів буде перерозподілено між компаніями лише у 2025 році, навіть без урахування нещодавнього підвищення тарифів та мит.

Дослідники припускають, що протягом наступного десятиліття індустрії кардинально змінять підходи до задоволення потреб своїх клієнтів.

"Це, у свою чергу, приведе до появи нових "сфер", що виходитимуть за межі традиційних галузей. Наприклад, розвиток електромобілів об'єднує постачальників електроенергії, акумуляторів, технологічні компанії та інших гравців в один кластер мобільності разом із автовиробниками", - пояснюють в PwC.

Втім, за даними PwC, незважаючи на потенціал ШІ, можливі наслідки кліматичних змін можуть накласти на економіку певні обмеження. Моделювання показує, що екологічні ризики можуть зменшити світовий ВВП на 7% нижче у 2035 році, порівняно з тим рівнем, якого він міг досягти за інших умов.

Інтенсивне використання ШІ призведе до збільшення споживання енергії центрами обробки даних. Проте, помірне застосування та прагнення до енергоефективності може пом'якшити цей ефект. PwC прогнозує нейтральний вплив ШІ на енергоспоживання та викиди, за умови, що кожне додаткове відсоткове впровадження технології сприятиме розробці рішень, які хоча б незначно - на 0,1% - зменшуватимуть енергоємність процесів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6036
  0,1055
 0,25
EUR
 1
 47,1868
  0,1259
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1846  0,01 0,01 41,8654  0,00 0,00
EUR 46,8673  0,09 0,19 47,6938  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5900  0,13 0,31 41,6050  0,14 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес