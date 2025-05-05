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АНАЛІТИКА

Mercedes локалізує одну зі своїх моделей спеціально для американського ринку і збиратиме її в Алабамі

09:43 05.05.2025 |

Транспорт

 

У Mercedes-Benz є великий завод у США, але більша частина автомобілів, що продаються в країні, все ще імпортується. Тепер, на тлі протекціоністської політики президента Дональда Трампа, німецька компанія вирішила змінити підхід. У 2027 році в Таскалусі (штат Алабама) почнеться виробництво моделі, орієнтованої на американського споживача.

Подробиць поки що небагато. У пресрелізі Mercedes лише називає новинку автомобілем із "ключового сегмента" і підкреслюють, що він буде адаптований під смаки покупців у США. Судячи з риторики, йдеться скоріше не про абсолютно нову модель, а про локалізоване складання вже наявної.

На користь цього свідчить і поточний профіль заводу в Таскалусі: там збирають такі моделі SUV як GLE, GLE Coupe, GLS, а також електричні EQE SUV і EQS SUV. Логічним кандидатом на переїзд може стати Mercedes-Benz GLC - другий за популярністю автомобіль марки в США і представник так званого "Core segment". Зараз GLC збирають у Німеччині та Китаї, а також випускають за ліцензією в Таїланді, Індонезії та Малайзії.

Голова ради директорів Mercedes-Benz Ола Калленіус (Ola Källenius) заявив, що Таскалуса залишається важливим виробничим центром для компанії. За його словами розширення виробництва в Америці є логічним кроком, оскільки ринок США вже понад століття є частиною історії бренду.

Компанія підкреслює, що йдеться про стратегію "local-for-local" - тобто локальне виробництво для локального ринку. З моменту запуску в 1997 році, завод в Алабамі випустив понад 4,5 мільйона автомобілів, а минулого року - близько 260 тисяч. Майже дві третини цього обсягу пішли на експорт, що робить підприємство одним із найбільших автомобільних експортерів у США.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Mercedes-Benz, США
 

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