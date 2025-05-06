CNBC назвав найдорожчі футбольні клуби світу: у рейтингу 25 клубів, перший – Реал

Мадридський Реал, Манчестер Юнайтед та Барселона очолюють рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу у 2025 році за версією CNBC.

Рейтинг телеканалу складається з 25 клубів, з яких 11 - англійські (зокрема три - у першій п'ятірці). Це пояснюється дорогими телевізійними контрактами Прем'єр-ліги Англії вартістю близько $4,4 мільярда на рік.

Найдорожчі клуби світу у 2025 році:

* Реал Мадрид, Іспанія ($6,7 млрд)

* Манчестер Юнайтед, Англія ($6 млрд)

* Барселона, Іспанія ($5,65 млрд)

* Ліверпуль, Англія ($5,4 млрд)

* Манчестер Сіті, Англія ($5,2 млрд)

* Баварія Мюнхен, Німеччина ($5,1 млрд)

* Парі Сен-Жермен, Франція ($4,55 млрд)

* Арсенал, Англія ($4 млрд)

* Тоттенгем Готспур, Англія ($3,55 млрд)

* Челсі, Англія ($3,5 млрд)

* Боруссія Дортмунд, Німеччина ($2,3 млрд)

* Атлетіко Мадрид, Іспанія ($2,1 млрд)

* Ювентус, Італія ($2 млрд)

* Ньюкасл Юнайтед, Англія ($1,3 млрд)

* Інтер Мілан, Італія ($1,25 млрд)

* Мілан, Італія ($1,2 млрд)

* Вест Гем Юнайтед, Англія ($1,1 млрд)

* Астон Вілла, Англія ($1,09 млрд)

* Фулгем, Англія ($1,08 млрд)

* Лос-Анджелес ФК, США ($1,05 млрд)

* Лос-Анджелес Гелаксі, США ($1,03 млрд)

* Інтер Маямі, США ($1 млрд)

* Айнтрахт Франкфурт, Німеччина ($930 млн)

* Брайтон енд Гоув Альбіон, Англія ($920 млн)

* Наполі, Італія ($910 млн)

Середня вартість футбольних клубів у списку становить $2,76 мільярда.

Це менше ніж вартість клубів Національної футбольної ліги США (американський футбол, $6,5 млрд в середньому) та Національної баскетбольної асоціації США ($4,7 млрд), але більше ніж у Головній бейсбольній лізі ($2,6 млрд) та Національній хокейній лізі ($1,9 млрд).

Футбольні клуби в рейтингу в середньому генерують річний дохід у $520 мільйонів та EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації) у $54 мільйони.