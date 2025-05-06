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CNBC назвав найдорожчі футбольні клуби світу: у рейтингу 25 клубів, перший – Реал
16:42 05.05.2025 |
Мадридський Реал, Манчестер Юнайтед та Барселона очолюють рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу у 2025 році за версією CNBC.
Рейтинг телеканалу складається з 25 клубів, з яких 11 - англійські (зокрема три - у першій п'ятірці). Це пояснюється дорогими телевізійними контрактами Прем'єр-ліги Англії вартістю близько $4,4 мільярда на рік.
Найдорожчі клуби світу у 2025 році:
* Реал Мадрид, Іспанія ($6,7 млрд)
* Манчестер Юнайтед, Англія ($6 млрд)
* Барселона, Іспанія ($5,65 млрд)
* Ліверпуль, Англія ($5,4 млрд)
* Манчестер Сіті, Англія ($5,2 млрд)
* Баварія Мюнхен, Німеччина ($5,1 млрд)
* Парі Сен-Жермен, Франція ($4,55 млрд)
* Арсенал, Англія ($4 млрд)
* Тоттенгем Готспур, Англія ($3,55 млрд)
* Челсі, Англія ($3,5 млрд)
* Боруссія Дортмунд, Німеччина ($2,3 млрд)
* Атлетіко Мадрид, Іспанія ($2,1 млрд)
* Ювентус, Італія ($2 млрд)
* Ньюкасл Юнайтед, Англія ($1,3 млрд)
* Інтер Мілан, Італія ($1,25 млрд)
* Мілан, Італія ($1,2 млрд)
* Вест Гем Юнайтед, Англія ($1,1 млрд)
* Астон Вілла, Англія ($1,09 млрд)
* Фулгем, Англія ($1,08 млрд)
* Лос-Анджелес ФК, США ($1,05 млрд)
* Лос-Анджелес Гелаксі, США ($1,03 млрд)
* Інтер Маямі, США ($1 млрд)
* Айнтрахт Франкфурт, Німеччина ($930 млн)
* Брайтон енд Гоув Альбіон, Англія ($920 млн)
* Наполі, Італія ($910 млн)
Середня вартість футбольних клубів у списку становить $2,76 мільярда.
Це менше ніж вартість клубів Національної футбольної ліги США (американський футбол, $6,5 млрд в середньому) та Національної баскетбольної асоціації США ($4,7 млрд), але більше ніж у Головній бейсбольній лізі ($2,6 млрд) та Національній хокейній лізі ($1,9 млрд).
Футбольні клуби в рейтингу в середньому генерують річний дохід у $520 мільйонів та EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації) у $54 мільйони.
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