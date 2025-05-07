Ціни на нафту прискорили зростання, Brent торгується на рівні $61,7 за барель

Ціни на нафту прискорили зростання вдень у вівторок, відновивши попередні втрати.

Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:40 EET піднімається на $1,49 (2,47%), до $61,72 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли до цього часу на $1,41 (2,47%), до $58,54 за барель.

У понеділок ціни опускалися до найнижчого рівня з лютого 2021 року. Падіння котирувань було спровоковано рішенням ОПЕК+ про подальше нарощування видобутку. Вісім країн альянсу, які добровільно обмежили у 2023 році виробництво на 2,2 млн барелів на добу, минулими вихідними домовилися з червня збільшити квоти на 411 тис. б/д.

У березні було вирішено, що збільшення почнеться з квітня на щомісячній основі і триватиме до вересня 2026 року з кроком приблизно 135-140 тис. б/д на місяць. Однак у квітні країни ОПЕК+ домовилися прискорити нарощування видобутку до 411 тис. б/д на травень. Таким чином, це вже друге поспіль прискорене збільшення.

"Аналітики нафтового ринку не очікували, що вісім країн ОПЕК+ прискорять відновлення видобутку другий місяць поспіль, особливо в умовах такої економічної невизначеності", - сказав старший портфельний керуючий Tortoise Capital Роб Таммел. За його прогнозом, починаючи з червня на глобальному нафтовому ринку може утворитися профіцит пропозиції в розмірі до 500 тис. барелів на добу.

Багато аналітиків називають підйом котирувань у вівторок технічним відскоком і вказують, що фундаментальна слабкість ринку нікуди не зникла. Крім побоювань зростання пропозиції негативним фактором є тривоги з приводу ослаблення попиту через торгову війну США з Китаєм.

"Сьогоднішній відскік цін на нафту має радше технічний, ніж фундаментальний вигляд, - зазначив стратег IG Asia Pte Йіп Джун Ронг. - Стійкі чинники, такі як зміна стратегії видобутку ОПЕК+, невизначеність перспектив попиту на тлі тарифних ризиків і зниження прогнозів щодо цін, продовжують чинити тиск на більш широкий рух цін".

