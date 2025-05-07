ОЕСР закликає Україну полегшити регуляторний тягар для зростання інвестицій

Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вважає, що ключовим для відновлення України та зростанню інвестицій є зміцнення верховенства права, полегшення регуляторного тягаря і сприяння конкуренції та інноваціям, разом зі покращенням доступу до фінансування.

Про це йдеться в економічному огляді ОЕСР: Україна 2025, повідомляє Укрінформ.

В економічному дослідженні зазначено, що агресивна війна РФ завдала величезної шкоди України та призвела до переміщення близько чверті населення. Після першого потрясіння економіка поступово адаптувалася завдяки ефективним політичним заходам та суттєвій зовнішній підтримці.

Однак ОЕСР застерігає, що ситуація з безпекою, дефіцит робочої сили та енергії продовжують перешкоджати діяльності, тоді як рівень переміщення населення, безробіття та бідність залишаються високими. Хоча Україна впроваджує різні стратегії та реформи, для створення стабільних інституцій та сильної ринкової економіки необхідна послідовна політична основа.

У документі підкреслено, що макроекономічна стабільність України вимагатиме стримування інфляції монетарною політикою та, як тільки дозволять умови, утримання бюджетного дефіциту в межах середньострокових цілей.

ОЕСР також очікує, що потужне відновлення та реконструкція вимагатимуть надійного та прозорого фіскального управління шляхом підвищення ефективності витрат та мобілізації внутрішніх доходів, зберігаючи при цьому значну зовнішню фіскальну підтримку.

Як тільки ситуація нормалізується, необхідно створювати умови для реінтеграції демобілізованих військовослужбовців та переміщених осіб у робочу силу, повернення емігрантів та підвищення участі жінок у ринку праці сприятиме інклюзивному зростанню, відзначає організація.

"Поліпшення рамкових умов для бізнесу шляхом зміцнення верховенства права, полегшення регуляторного тягаря, сприяння конкуренції та інноваціям, а також покращення доступу до фінансування буде ключовим для відновлення та сприятиме зростанню інвестицій, підвищенню продуктивності та розвитку експорту", - акцентує ОЕСР у своєму огляді.