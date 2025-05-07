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АНАЛІТИКА

Україна потребує експертизи ОЕСР у сферах промислової політики та зайнятості - Свириденко

 

Для ефективного відновлення та розвитку економіки України необхідна експертна підтримка Організації економічного співробітництва та розвитку в трьох стратегічних напрямках.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час презентації ОЕСР оглядів України, передає кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні Україна належить до сьомого класу ризиків. Ми хотіли б наголосити щодо необхідності перекваліфікувати групу ризиків для України на шостий клас, що зробить страхування ризиків для нас більш доступним", - підкреслила Свириденко.

Другий напрямок - розробка національної промислової стратегії. За її словами, експертиза ОЕСР в індустріальній політиці може стати вирішальним фактором змін для українського ринку.

І третій напрямок - це формування ефективної стратегії зайнятості у взаємодії з маяком Ukraine Facility та її експертиза ОЕСР.

Як повідомлялось, Організація економічного співробітництва та розвитку презентує економічний огляд України та огляд з питань доброчесності та протидії корупції.

Класифікація країн залежно від ступеня територіального ризику проводиться ОЕСР з використанням економетричної моделі, яка обробляє дані Міжнародного валютного фонду і Світового банку про фінансову та економічну ситуацію країни, а також дані про досвід платежів експортних кредитних страхових компаній країн - учасниць ОЕСР.

Країни класифікуються за сімома категоріям ризику, де в сьомій категорії представлені країни з найвищим рівнем територіального ризику, а в першій - країни з мінімальним рівнем ризику.
 

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