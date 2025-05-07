Фінансові новини
- |
- 07.05.25
- |
- 01:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна потребує експертизи ОЕСР у сферах промислової політики та зайнятості - Свириденко
14:44 06.05.2025 |
Для ефективного відновлення та розвитку економіки України необхідна експертна підтримка Організації економічного співробітництва та розвитку в трьох стратегічних напрямках.
Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час презентації ОЕСР оглядів України, передає кореспондент Укрінформу.
"На сьогодні Україна належить до сьомого класу ризиків. Ми хотіли б наголосити щодо необхідності перекваліфікувати групу ризиків для України на шостий клас, що зробить страхування ризиків для нас більш доступним", - підкреслила Свириденко.
Другий напрямок - розробка національної промислової стратегії. За її словами, експертиза ОЕСР в індустріальній політиці може стати вирішальним фактором змін для українського ринку.
І третій напрямок - це формування ефективної стратегії зайнятості у взаємодії з маяком Ukraine Facility та її експертиза ОЕСР.
Як повідомлялось, Організація економічного співробітництва та розвитку презентує економічний огляд України та огляд з питань доброчесності та протидії корупції.
Класифікація країн залежно від ступеня територіального ризику проводиться ОЕСР з використанням економетричної моделі, яка обробляє дані Міжнародного валютного фонду і Світового банку про фінансову та економічну ситуацію країни, а також дані про досвід платежів експортних кредитних страхових компаній країн - учасниць ОЕСР.
Країни класифікуються за сімома категоріям ризику, де в сьомій категорії представлені країни з найвищим рівнем територіального ризику, а в першій - країни з мінімальним рівнем ризику.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|За ексзаступника керівника ОП Смирнова внесли заставу у 18 млн грн – ЗМІ
|Бундестаг з другої спроби обрав Фрідріха Мерца канцлером ФРН
|Профільний комітет підтримав ратифікацію угоди про надра
|Угода про надра із США: ЗМІ оприлюднили деталі двох таємних договорів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Мінфін на аукціонах ОВДП 6 травня залучив до держбюджету 6,5 млрд грн
|Долар дешевшає до основних валют
|Україна потребує експертизи ОЕСР у сферах промислової політики та зайнятості - Свириденко
|Ринки акцій Європи знижуються, німецький DAX втрачає 1,8% на тлі політичної невизначеності
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4735 грн/$1
|У США представили законопроєкт щодо регулювання криптовалют
Бізнес
|США почнуть відстежувати чипи NVIDIA та інших компаній, аби запобігти їх продажу у Китай
|NVIDIA занепокоєна зростанням китайської Huawei у сфері ШІ
|Використання ШІ може привести до зростання світового ВВП на 1 в.п. щороку - дослідження
|«Ахіллесова п'ята» термоядерних реакторів — дослідження робить синтез безпечнішим та надійнішим
|Наскільки товстий Кім Чен Ин? HR знайшли спосіб виявити прихованих кандидатів з КНДР
|CNBC назвав найдорожчі футбольні клуби світу: у рейтингу 25 клубів, перший – Реал
|Intel може змінити ринок ігрових ноутбуків: компанія готує лінійку чипів Panther Lake, які дадуть змогу запускати топові ігри без відеокарт