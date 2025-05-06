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АНАЛІТИКА

Батько з паспортом РФ та підозра у відмиванні грошей: «Схеми» розповіли про кандидатів на голову БЕБ

09:54 06.05.2025 |

Політика

 

В Україні проводять конкурс на нового керівника Бюро економічної безпеки: серед фіналістів - 16 осіб, але щонайменше шестеро з них із цікавим минулим.

Про це йдеться у матеріалі проєкту "Схеми" від "Радіо Свободи".

Так, серед фіналістів опинився Віктор Дубовик - нині працює в Офісі президента. Найшвидше склав тестування на знання законодавства, але в його біографії - робота з розшукуваним ексвіцепрем'єр-міністром України Сергієм Арбузовим, у якого кандидат працював радником під час Революції Гідності, та батько з російським паспортом з яким, стверджує Дубовик, не спілкується 15 років.

Наступний кандидат - Руслан Пахомов - колишній топменеджер "Медіа Групи Україна", пов'язаної з Рінатом Ахметовим. Потрапив у фокус через переказ 13,5 млн грн на фірму дружини - Приватбанк підозрював відмивання коштів.

Пахомов також працював у МВС під час президентства Януковича на посаді заступника керівника управління боротьби з кіберзлочинністю.

Третій кандидат прокурор із Харкова Аміл Омаров, який згадував заступника голови Офісу президента Олега Татарова у своїй дисертації та аналізував у ній правовий досвід РФ. Каже, що це наукове порівняння.

У фокус журналістів "Схем" також потрапили:

Михайло Буртовий - детектив НАБУ, наукову роботу якого затвердив керівник слідства Нацполіції Максим Цуцкірідзе - журналісти пов'язують його із Татаровим. Кандидат заперечує будь-які особисті зв'язки.

Руслан Рачинський - податківець з Київщини. У науковій роботі використовував посилання на податкове право РФ, але запевняє: не просував її як модель.

Ігор Шепетін - полковник СБУ, командир ТРО. Його під час суду з СБУ за службову квартиру захищав адвокат Андрій Портнов - ексзаступник голови адміністрації Януковича. Каже: особисто з Портновим не знайомий.

За матеріалами: Економічна правда
 

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