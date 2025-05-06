Україна суттєво просунулись у боротьбі проти корупції - генсек ОЕСР

Генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіас Корманн заявляє, що Україна суттєво просунулися в боротьбі проти корупції.

"Ми вражені тим, наскільки публічно, відкрито підходить до цих завданнях уряд, незважаючи на агресивну війну. Ви суттєво просунулися в боротьбі проти корупції, і я можу сказати, що система доброчесності є дуже важлива для того, щоб громада вам довіряла, щоб бізнес довіряв, і це допоможе відновити країну після війни", - сказав Корман на презентації ОЕСР оглядів України у вівторок в Києві.

Він зазначив, що ОЕСР сподівається, що сприяння боротьбі з корупцією буде продовжуватися.

Також він підкреслив, що всі індикатори державної доброчесності подаються українським урядом, що підтверджує, що Україна хочете дійсно створити ті інститути, які будуть показувати відданість не лише керівництва, але й всього народу до того, щоб боротися з корупцією.

"В певних ключових моментах ви вже практично дотягнулися до середнього рівня по ОЕСР", - зазначив Корманн.

В той же час він заявив про необхідність посилювати систему державного аудиту, а також систему управління ризиком корупції.

Також генсек ОЕСР підкреслив, що реєстр лобіювання має бути запущений якомога швидше, і до нього має бути якісний доступ.

"Загалом Україна понизила свої ризики корупції. Вона проводить подальше навчання і перенавчання своїх фахівців... Це стосується і приватного сектору, але це мусить стосуватися і малого, і середнього бізнесу: щоб вони так само відіграли свою роль в боротьбі з корупцією. Отже, ми будемо і далі продовжувати будувати з вами потужний фундамент нашої подальшої роботи в боротьбі з корупцією для того, щоб забезпечити успішне провадження всіх заходів, про які ми говоримо", - заявив Корманн.

Як повідомлялось, генсекретар ОЕСР Матіас Корманн прибув в Україну, щоб представити Економічний огляд та Огляд доброчесності України.