Бундестаг не підтримав призначення Мерца канцлером ФРН

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) у вівторок, 6 травня, у першому турі голосування не зміг заручитися підтримкою більшості депутатів Бундестагу з тим, щоб стати новим федеральним канцлером Німеччини.

Під час таємного голосування його кандидатуру підтримали 310 депутатів зі 621 поданого голосу. Це на шість голосів менше за мінімально необхідні 316 голосів.

Голова Бундестагу Юлія Клекнер (Julia Klöckner) оголосила, що перериває парламентське засідання, щоб парламентські групи могли проконсультуватися щодо подальших дій.

Коаліційні фракції блоку ХДС і Християнсько-соціального союзу (ХСС), а також Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) разом мають 328 місць у німецькому парламенті. На спеціальних засіданнях парламентських груп у вівторок вранці як ХДС/ХСС, так і СДПН підтвердили присутність усіх членів парламенту.

Наступні етапи голосування

Те, що Мерцу не вдалося здобути абсолютну більшість голосів депутатів - тобто більше половини від складу Бундестагу - під час першого голосування за його кандидатуру в канцлери не означає, що йому тепер не вдасться очолити німецький уряд.

Конституція Німеччини передбачає, що протягом двотижневого терміну від моменту першого голосування Бундестаг може обирати канцлера знову необмежену кількість разів.

Якщо кандидату за цей час не вдасться заручитися підтримкою абсолютної більшості депутатів, то під час наступного голосування для того, аби стати канцлером, Мерцу буде достатньо звичайної більшості голосів депутатів, тобто більше голосів "за", ніж "проти" і "утримався".

Однак, згідно з Основним законом ФРН, якщо обраний кандидат отримує абсолютну більшість голосів, федеральний президент Німеччини повинен призначити його на посаду канцлера. Якщо ж кандидат обраний лише простою більшістю голосів, президент може розпустити Бундестаг протягом семи днів і призначити нові вибори.

Як наголошує агенція dpa, це перший випадок, коли визначений раніше кандидат у канцлери не здобув підтримку Бундестагу після федеральних виборів та успішних коаліційних переговорів.