Фінансові новини
- |
- 06.05.25
- |
- 17:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бундестаг не підтримав призначення Мерца канцлером ФРН
11:50 06.05.2025 |
Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) у вівторок, 6 травня, у першому турі голосування не зміг заручитися підтримкою більшості депутатів Бундестагу з тим, щоб стати новим федеральним канцлером Німеччини.
Під час таємного голосування його кандидатуру підтримали 310 депутатів зі 621 поданого голосу. Це на шість голосів менше за мінімально необхідні 316 голосів.
Голова Бундестагу Юлія Клекнер (Julia Klöckner) оголосила, що перериває парламентське засідання, щоб парламентські групи могли проконсультуватися щодо подальших дій.
Коаліційні фракції блоку ХДС і Християнсько-соціального союзу (ХСС), а також Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) разом мають 328 місць у німецькому парламенті. На спеціальних засіданнях парламентських груп у вівторок вранці як ХДС/ХСС, так і СДПН підтвердили присутність усіх членів парламенту.
Наступні етапи голосування
Те, що Мерцу не вдалося здобути абсолютну більшість голосів депутатів - тобто більше половини від складу Бундестагу - під час першого голосування за його кандидатуру в канцлери не означає, що йому тепер не вдасться очолити німецький уряд.
Конституція Німеччини передбачає, що протягом двотижневого терміну від моменту першого голосування Бундестаг може обирати канцлера знову необмежену кількість разів.
Якщо кандидату за цей час не вдасться заручитися підтримкою абсолютної більшості депутатів, то під час наступного голосування для того, аби стати канцлером, Мерцу буде достатньо звичайної більшості голосів депутатів, тобто більше голосів "за", ніж "проти" і "утримався".
Однак, згідно з Основним законом ФРН, якщо обраний кандидат отримує абсолютну більшість голосів, федеральний президент Німеччини повинен призначити його на посаду канцлера. Якщо ж кандидат обраний лише простою більшістю голосів, президент може розпустити Бундестаг протягом семи днів і призначити нові вибори.
Як наголошує агенція dpa, це перший випадок, коли визначений раніше кандидат у канцлери не здобув підтримку Бундестагу після федеральних виборів та успішних коаліційних переговорів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ОЕСР: держборг України може сягнути 120% ВВП у 2026 році
|Бундестаг не підтримав призначення Мерца канцлером ФРН
|Батько з паспортом РФ та підозра у відмиванні грошей: «Схеми» розповіли про кандидатів на голову БЕБ
|Чехія навчатиме українських пілотів на F-16 та L-39 в рамках «коаліції рішучих», - Фіала
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Іспанська EM&M розглядає можливість локалізації в Україні виробництва бойових модулів Guardian 30
|Україна та МВФ обговорюють підвищення ПДВ і прогресивний ПДФО у 2026 році — Forbes
|Кубілюс: ЄС подвоїть військову допомогу Україні, якщо Трамп не переконає Путіна
|Україна в 2025 році отримає 1200 високоточних французьких авіабомб AASM Hammer
|Зеленський озвучив два варіанти розміщення іноземних військових в Україні
|США «ближчі до однієї зі сторін» у переговорах щодо завершення війни – Трамп
Бізнес
|США почнуть відстежувати чипи NVIDIA та інших компаній, аби запобігти їх продажу у Китай
|NVIDIA занепокоєна зростанням китайської Huawei у сфері ШІ
|Використання ШІ може привести до зростання світового ВВП на 1 в.п. щороку - дослідження
|«Ахіллесова п'ята» термоядерних реакторів — дослідження робить синтез безпечнішим та надійнішим
|Наскільки товстий Кім Чен Ин? HR знайшли спосіб виявити прихованих кандидатів з КНДР
|CNBC назвав найдорожчі футбольні клуби світу: у рейтингу 25 клубів, перший – Реал
|Intel може змінити ринок ігрових ноутбуків: компанія готує лінійку чипів Panther Lake, які дадуть змогу запускати топові ігри без відеокарт