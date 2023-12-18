Нафта подорожчала на тлі падіння експорту з Росії та заворушень на Червоному морі

Ціни на нафту зросли на азіатських торгах у понеділок, піднявшись майже на 1% на початку торгів, чому сприяло зниження експорту з Росії, а також напади хуситів на кораблі в Червоному морі, які викликали побоювання з приводу перебоїв у постачанні нафти.

Ф'ючерси на нафту Brent о 06:13 EET подорожчали на 32 центи, або 0,4%, до $76,87 за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate торгувалася на $71,77 за барель, піднявшись на 34 центи, чи 0,5%.

"Погана погода в Росії відіграла свою роль у посиленні відкриття цього ранку, як і напад хуситів на кораблі поблизу Ємену", - сказав аналітик IG Тоні Сікамор.

У неділю Росія заявила, що збільшить скорочення експорту нафти у грудні потенційно на 50 000 барелів на добу або більше, раніше, ніж було обіцяно, оскільки найбільші світові експортери намагаються підтримати світові ціни на нафту.

Це сталося після того, як Москва призупинила близько двох третин навантажень свого основного експортного сорту нафти марки «Юралс» із портів через шторм та планове технічне обслуговування в п'ятницю.

Судноплавні компанії, зокрема найбільші у світі контейнерні лінії MSC і AP Moller-Maersk, заявили на вихідних, що уникатимуть Суецького каналу, оскільки бойовики-хусити в Ємені активізували напади на комерційні судна в Червоному морі.

Баб-ель-Мандаб є одним з найбільш важливих у світі маршрутів для глобальних морських поставок товарів, особливо сирої нафти та палива з Перської затоки, що прямують на захід у Середземне море через Суецький канал або прилеглий трубопровід SUMED, а також товарів, що прямують на схід у Азію. включаючи російську нафту.

І Brent, і WTI завершили свою найдовшу серію тижневого зниження за півстоліття невеликим зростанням минулого тижня після того, як засідання Федеральної резервної системи США породило надії на те, що підвищення процентних ставок закінчилося та їхнє зниження вже на підході.

"Однак я думаю, що не менш важливим є миролюбне засідання ФРС минулого тижня, яке усуває наслідки жорсткої посадки для економіки США та попиту на сиру нафту в майбутньому", - додав Сікамор з IG.

"Не кажучи вже про те, що технічна картина сирої нафти сприяє відновленню в районі $76/78", - додав він, маючи на увазі ціни на WTI.

Сира нафта також отримала підтримку з боку послаблення долара і більш високих, ніж очікувалося, даних про запаси в США, йдеться в замітці аналітика CMC Markets Тіни Тенг, оскільки слабший долар робить нафту, номіновану в доларах, дешевшою для іноземних покупців.

Аналітики заявили, що запаси нафти в Кушингу, штат Оклахома, найбільшому нафтосховищі США, зросли минулого місяця після наближення до операційного мінімуму через покращення цін у хабі, який перекачував барелі з Пермського басейну в Техасі, та збільшення потоків канадської сирої нафти.

Нещодавня притока нафти з обох родовищ привела до зростання запасів нафти в Кушингу вісім тижнів поспіль, досягнувши 30,8 мільйона барелів.