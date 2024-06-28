В Україні жнивують уже 16 регіонів, в яких сільгоспвиробники зібрали ранні зернові з площі понад 200 тис. га, намолотили понад 720 тис. тонн нового врожаю.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.

"Шістнадцять областей вже збирають ранні зернові культури. Сім областей розпочали збір ріпаку. Його обмолочено на 31,7 тис. га, намолочено - 63,6 тис. тонн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом в Україні обмолочено 209,8 тис. га зернових та зернобобових, намолочено 721,4 тис. т нового врожаю.

Зокрема, пшениці - обмолочено 36,2 тис. га, намолочено - 112,8 тис. т при врожайності 31,2 ц/га; ячменю - обмолочено 145,8 тис. га, намолочено 545,7 тис. т при врожайності 37,4 ц/га; гороху - обмолочено 25,9 тис. га, намолочено 56,3 тис. т при врожайності 21,7 ц/га.

Аграрії Одещини лідирують по збиранню зернових, вони вже обмолотили 85,7 тис. га.

Сільгоспвиробники Тернопільщини попереду по урожайності з показником 78,1 ц/га.

Як повідомлялося, в Україні аграрії збирають врожай із 80% сільськогосподарських земель, оскільки близько 18-20% угідь перебувають у тимчасовій окупації.