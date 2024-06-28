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АНАЛІТИКА

Демократи в США заговорили про можливу заміну Байдена іншим кандидатом на виборах

 

Після сьогоднішніх дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом у Демократичній партії США заговорили про можливу заміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, справа у непереконливому виступі Байдена під час дебатів, зокрема, його регулярних обмовках, слабкому голосі, нездатності виразно подати позицію його партії з ключових питань.


"Партії існують для того, щоб перемагати. Людина, яка була на сцені з Трампом, не може перемогти. Страх перед Трампом придушував критику Байдена. Тепер цей же страх підживлюватиме заклики до його зняття як кандидата", - цитує NYT високопоставленого представника штабу Байдена.

"Хлопці, демократам слід висунути когось іншого - поки не пізно", - написав у X Ендрю Янг, який брав участь у праймеріз Демократичної партії у 2020 році.

Можливість зміни Байдена іншим кандидатом від Демократичної партії також активно обговорювалася представниками демократів у вечірніх ефірах провідних американських телеканалів.

У той же час, заміна кандидата на президентських виборах на такому пізньому етапі може бути навряд чи здійсненним технічно завданням. "Усі 50 штатів уже провели праймеріз, і Байден отримав від них переважну більшість делегатів. Тільки сам Байден може доручити цим делегатам голосувати за когось іншого, оскільки вони зобов'язані голосувати за нього, якщо він не зніме кандидатуру до з'їзду Демократичної партії у серпні цього року", - зазначає Vox.

Нагадаємо, сьогодні під час дебатів Дональд Трамп назвав неприйнятною для США "мирну" пропозицію Путіна щодо України; заявив, що США перетворилися на країну третього світу, де влада переслідує своїх політичних опонентів, і що Україна не виграє війну проти Росії.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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