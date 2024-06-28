Україна не виграє цю війну, - Трамп на дебатах з Байденом

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що Україна не виграє війну проти Росії.

Про це він заявив на дебатах із чинним президентом Америки Джо Байденом, повідомляє РБК-Україна.

Трамп зазначив, що у країни закінчуються люди та солдати.

"Україна не виграє цю війну. У них закінчуються люди, у них закінчуються солдати. Вони втратили так багато людей. Вони втратили ці величні міста із золотими тисячолітніми куполами - і все через нього (Байдена, - ред.) та дурні рішення, які він прийняв. Росія ніколи не напала б, якби я був президентом", - заявив Трамп.

Також він зазначив, що за його президентства Путін не забирав землі.

"Росія забрала багато землі за Обами, за Байдена. А при мені - ні. Путін знав, що зі мною не можна грати", - сказав кандидат у президенти США.

Нагадаємо, що Дональд Трамп у ході дебатів назвав неприйнятною "мирну" пропозицію Путіна щодо України.

У свою чергу, чинний президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться на Україні. Далі він піде на Польщу та Білорусь.