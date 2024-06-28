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Трамп назвав неприйнятною пропозицію Путіна щодо припинення війни проти України
09:04 28.06.2024 |
Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що умови, висунуті кремлівським правителем Володимиром Путіним нібито як умови для припинення розв'язаної РФ війни проти України, є "неприйнятними".
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час дебатів із чинним президентом Джо Байденом на телеканалі CNN.
Трамп спочатку ухилився від відповіді на питання журналістки щодо умов Путіна, однак вона згодом знову запитала: "Чи прийнятні для вас умови Путіна?"
"Ні, вони не прийнятні", - відповів Трамп.
Трамп знову повторив, що закінчить війну в Україні, якщо буде переобраний, як він регулярно робить під час передвиборчої кампанії, однак не надав жодної конкретики щодо того, як він збирається це зробити.
14 червня Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.
Також варто зазначити, що радники Трампа представили йому свій план припинення війни в Україні. Він передбачає, що Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.
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