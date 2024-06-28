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Уряд вніс зміни до порядку використання коштів резервного фонду бюджету

17:03 28.06.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів дозволив використовувати кошти резервного фонду бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Внесено зміни до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету. Встановлено можливість використання коштів резервного фонду бюджету на здійснення заходів із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру», - йдеться в повідомленні.

Внесені також зміни, які передбачають відшкодування з резервного фонду кредиторської заборгованості на підставі підтвердженої органами Казначейства інформації.

Крім того, з Порядку виключено норми стосовно використання коштів резервного фонду на здійснення заходів щодо запобігання негативним явищам на ринку авіаційних перевезень, повʼязаних із нездійсненням страхового покриття експлуатантам та/або власникам повітряних суден у повітряному просторі України під час збройної агресії проти України, загрози нападу та будь-яких військових дій на території України тощо.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України виділив з резервного фонду 57,09 млн грн на компенсації за розміщення внутрішньо переміщених осіб у березні 2024 року.
 

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