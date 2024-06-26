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АНАЛІТИКА

BMW представила оновлену 2 серію для 2025 року

14:09 26.06.2024 |

Транспорт

BMW представила оновлену 2 серію для 2025 року

 

Оновлена BMW 2 серії практично не відрізняється від дорестайлінгової, адже більшість змін відбулось всередині.

Останнім часом BMW представив кілька оновлень для модельного ряду. У середу автовиробник показав оновлену 2-ю серію.

Проте зміни в екстер'єрі зможуть помітити справжні фанати BMW. Є новий, додатковий пакет «M Sport Professional» із затемненою окантовкою та додатковим спойлером.

BMW представила оновлену 2 серію для 2025 року

 

BMW також додала кілька нових варіантів кольорів, включаючи Vegas Red, який видно на титульному фото, і Zandvoort Blue, який раніше був ексклюзивним для M2, але тепер доступний для M240i.

BMW представила оновлену 2 серію для 2025 року

 

Найпомітнішою зміною всередині є інформаційно-розважальна система, що працює на базі системи BMW iDrive 8.5, яка трохи простіша у використанні, ніж попередня версія.

BMW представила оновлену 2 серію для 2025 року

 

Також є нове амбіентне освітлення, вбудоване в вентиляційні отвори системи клімат-контролю. Новий дизайн керма включає колесо з плоским дном для більш спортивних версій, і підігрів сидінь тепер є стандартом.

BMW представила оновлену 2 серію для 2025 року

 

Наскільки можна судити, технічних змін для 2-ї серії також немає, а 2,0-літровий чотирициліндровий двигун 230i та 3,0-літрова шістка M240i залишаються під капотом.

BMW представила оновлену 2 серію для 2025 року

 

Це означає 255 кінських сил для першого та 382 к.с. для останнього. Обидва стандартно оснащуються восьмиступеневою автоматичною коробкою передач, а повний привід xDrive коштує 2000 доларів.

BMW представила оновлену 2 серію для 2025 року

 

Продажі мають розпочатися в серпні, і невелике підвищення ціни перевищить позначку в 40 000 доларів США.


BMW представила оновлену 2 серію для 2025 року
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: BMW
 

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