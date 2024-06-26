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АНАЛІТИКА

BMW M2 отримав рестайлінг та додаткову потужність

14:23 26.06.2024 |

Транспорт

BMW M2 отримав рестайлінг та додаткову потужність

 

Найменший BMW M тепер отримав рестайлінг, як M3 та M4, що забезпечило моделі більше потужності та новий салон.

Друге покоління M2 з самого початку критикували за його дизайн і велику вагу (близько 1800 кілограмів). Критики часто забувають про те, що G87 - це абсолютна перлина для водіння.


Тепер все стає ще більш приголомшливим, тому що потужний спорткар отримує більше сили. У майбутньому в M2 з'явиться трилітровий бітурбо S58 R6, як на базових M3/M4. Іншими словами: 480 к.с. замінять попередні 460 к.с. Максимальні оберти досягають позначки 7200 об / хв.

BMW M2 отримав рестайлінг та додаткову потужність

 

У 6-ступеневому механічному виконанні максимальний крутний момент, як і раніше, становить 550 Нм. При виборі 8-ступеневої автоматичної коробки передач, крутний момент досягатиме до 600 Нм на задню вісь. І це в широкому діапазоні обертів від 2650 до 6130 об/хв.

BMW M2 отримав рестайлінг та додаткову потужність

 

Розгін від 0 до 100 км/год став на десяту частину швидше. 4,0 секунди з автоматом, 4,2 секунди з 6-ступеневою коробкою. Помітка 200 км/год тепер досягається на 0,6 секунди швидше. Таким чином, потрібно 12,9 секунди для автомата або 13,7 секунди для механіки. Максимальна швидкість: 250 км/год стандартно або 285 км/год опціонально.

BMW M2 отримав рестайлінг та додаткову потужність

 

Налаштування педалі акселератора та реакція були оптимізовані для всіх режимів водіння. Це означає, що автомобіль повинен запропонувати «помітно більше спонтанних реакцій на побажання водія щодо прискорення» як з 8-ступеневою автоматичною, так і з механічною 6-ступеневою коробкою передач.

BMW M2 отримав рестайлінг та додаткову потужність

 

Швидше за все, у BMW не побачили великої потреби великих змін екстер'єру. Зовні нічого не змінилося, за винятком чорних вихлопних труб і дещо зміненого напису.

BMW M2 отримав рестайлінг та додаткову потужність

 

Принаймні розширюється раніше дуже невелика колірна палітра. Нові в асортименті: Sao Paulo Yellow uni, Fire Red metallic, Portimao Blue metallic і Skyscraper Grey metallic. Крім того, діапазон лакофарбових покриттів BMW Individual для нового BMW M2 тепер також включає варіанти Java Green, Voodoo Blue, Grigio Telesto та неймовірно різкий Twilight Purple.

Також є додаткові нові двоспицеві алюмінієві диски сріблястого кольору (19 дюймів спереду, 20 дюймів ззаду), які також можна замовити з трековими шинами.

Інтер'єр

Всередині продовжується тенденція керма з плоским дном. Все це вже відбулось у рестайлінгу M3/M4. У стандартній комплектації кермо виготовлено зі шкіри, але воно також доступне з покриттям з алькантари як опція.

BMW M2 отримав рестайлінг та додаткову потужність

 

Опціональні спортивні сидіння M тепер також доступні в червоно-чорній двоколірній версії. Крім того, карбонові ковшеподібні сидіння більше не пропонуватимуться лише в поєднанні з пакетом M Race Track, а й як окрема опція.

BMW M2 отримав рестайлінг та додаткову потужність

 

Також є зміни в цифровізації: операційна система 8.5 тепер працює на подвійному екрані, що складається з 12,3-дюймових приладів і 14,9-дюймової інформаційно-розважальної системи. Крім того, функціями клімат-контролю, включаючи підігрів сидінь і підігрів керма тепер можна керувати цифровим способом на дисплеї або голосом. Новим у M2 є розширена функція перегляду для навігаційної системи.

BMW M2 отримав рестайлінг та додаткову потужність

 

Вихід на ринок оновленого BMW M2 відбудеться в серпні. До речі, більше 40 відсотків загального обсягу продажів моделі досягається в Європі. Найважливішим окремим ринком є США, за якими йдуть Німеччина, Китай, Велика Британія та Японія. Ціни поки не оголошено.


BMW M2 отримав рестайлінг та додаткову потужність
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: BMW
 

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