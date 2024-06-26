BMW M2 отримав рестайлінг та додаткову потужність

Найменший BMW M тепер отримав рестайлінг, як M3 та M4, що забезпечило моделі більше потужності та новий салон.

Друге покоління M2 з самого початку критикували за його дизайн і велику вагу (близько 1800 кілограмів). Критики часто забувають про те, що G87 - це абсолютна перлина для водіння.





Тепер все стає ще більш приголомшливим, тому що потужний спорткар отримує більше сили. У майбутньому в M2 з'явиться трилітровий бітурбо S58 R6, як на базових M3/M4. Іншими словами: 480 к.с. замінять попередні 460 к.с. Максимальні оберти досягають позначки 7200 об / хв.

У 6-ступеневому механічному виконанні максимальний крутний момент, як і раніше, становить 550 Нм. При виборі 8-ступеневої автоматичної коробки передач, крутний момент досягатиме до 600 Нм на задню вісь. І це в широкому діапазоні обертів від 2650 до 6130 об/хв.

Розгін від 0 до 100 км/год став на десяту частину швидше. 4,0 секунди з автоматом, 4,2 секунди з 6-ступеневою коробкою. Помітка 200 км/год тепер досягається на 0,6 секунди швидше. Таким чином, потрібно 12,9 секунди для автомата або 13,7 секунди для механіки. Максимальна швидкість: 250 км/год стандартно або 285 км/год опціонально.

Налаштування педалі акселератора та реакція були оптимізовані для всіх режимів водіння. Це означає, що автомобіль повинен запропонувати «помітно більше спонтанних реакцій на побажання водія щодо прискорення» як з 8-ступеневою автоматичною, так і з механічною 6-ступеневою коробкою передач.

Швидше за все, у BMW не побачили великої потреби великих змін екстер'єру. Зовні нічого не змінилося, за винятком чорних вихлопних труб і дещо зміненого напису.

Принаймні розширюється раніше дуже невелика колірна палітра. Нові в асортименті: Sao Paulo Yellow uni, Fire Red metallic, Portimao Blue metallic і Skyscraper Grey metallic. Крім того, діапазон лакофарбових покриттів BMW Individual для нового BMW M2 тепер також включає варіанти Java Green, Voodoo Blue, Grigio Telesto та неймовірно різкий Twilight Purple.

Також є додаткові нові двоспицеві алюмінієві диски сріблястого кольору (19 дюймів спереду, 20 дюймів ззаду), які також можна замовити з трековими шинами.

Інтер'єр

Всередині продовжується тенденція керма з плоским дном. Все це вже відбулось у рестайлінгу M3/M4. У стандартній комплектації кермо виготовлено зі шкіри, але воно також доступне з покриттям з алькантари як опція.

Опціональні спортивні сидіння M тепер також доступні в червоно-чорній двоколірній версії. Крім того, карбонові ковшеподібні сидіння більше не пропонуватимуться лише в поєднанні з пакетом M Race Track, а й як окрема опція.

Також є зміни в цифровізації: операційна система 8.5 тепер працює на подвійному екрані, що складається з 12,3-дюймових приладів і 14,9-дюймової інформаційно-розважальної системи. Крім того, функціями клімат-контролю, включаючи підігрів сидінь і підігрів керма тепер можна керувати цифровим способом на дисплеї або голосом. Новим у M2 є розширена функція перегляду для навігаційної системи.

Вихід на ринок оновленого BMW M2 відбудеться в серпні. До речі, більше 40 відсотків загального обсягу продажів моделі досягається в Європі. Найважливішим окремим ринком є США, за якими йдуть Німеччина, Китай, Велика Британія та Японія. Ціни поки не оголошено.







