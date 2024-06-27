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АНАЛІТИКА

Мінцифри презентувало Білу книгу. Вона описує підхід до регулювання штучного інтелекту в Україні

23:31 26.06.2024 |

Новини IT

 

Міністерство цифрової трансформації презентувало Білу книгу - документ, який детально описує підхід до регулювання штучного інтелекту в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

Завдяки документу компанії зможуть зрозуміти, як підготуватися до майбутнього законодавства у сфері ШІ та створювати продукти, безпечні для громадян.

Розроблений підхід враховує інтереси всіх ключових стейкхолдерів - громадян, бізнесу і держави.

Завдяки ньому українські компанії зможуть ставати більш конкурентоспроможними та виходити на міжнародні ринки, а для держави це можливість інтегруватися до Євросоюзу, синхронізувавши своє законодавство у сфері ШІ в європейським.

"Будь-які різкі рухи щодо інновацій можуть пригальмувати розвиток галузі. Саме тому ми обрали м'який підхід до встановлення регулювання в Україні, який відбуватиметься за принципом bottom-up: спочатку готуємо компанії до вимог, а далі ухвалюємо закон-аналог європейського AI Act. На першому підготовчому етапі бізнес отримає інструменти від держави, які допоможуть завчасно підготуватися до майбутнього законодавства", - пояснив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Що включає Біла книга

Серед інструментів, які держава надасть компаніям, - загальні та секторальні рекомендації для різних сфер і аспектів використання ШІ: від освіти та журналістики до порад з обробки персональних даних.

Крім рекомендацій планується створити добровільні кодекси поведінки, платформу юридичної допомоги для бізнесу, регуляторну пісочницю для тестування високотехнологічних продуктів на відповідність майбутнім вимогам тощо.

Ознайомитися з Білою книгою можна за посиланням.

Розвиток штучного інтелекту

Раніше директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що розвиток та поширення технологій штучного інтелекту вдарить по світовому ринку праці "як цунамі".

За її словами, штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою та на 40% робочих місць у всьому світі в найближчі два роки.

У травні 2024 року Рада Європи ухвала першу конвенцію щодо захисту прав людини і демократії в умовах розвитку технологій штучного інтелекту.

У квітні Кабінет Міністрів України схвалив концепцію державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту у пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року. Джерело: https://biz.censor.net/n3496793
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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