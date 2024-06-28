Транспортна компанія “STATUS TRAVEL” – партнер у Ваших подорожах!

“STATUS TRAVEL” спеціалізується на пасажирських перевезеннях, пропонуючи широкий спектр послуг, включаючи оренду автобусів та мікроавтобусів з водієм для комфортних і безпечних поїздок.

Транспортна компанія “STATUS TRAVEL” — це сучасний перевізник, який з 2006 року надає послуги з пасажирських перевезень в Одесі, між містами України та за її межами.

Основні види діяльності та послуги:

“STATUS TRAVEL” пропонує широкий спектр послуг, включаючи оренду автобусів та мікроавтобусів з водієм для зручних і безпечних поїздок. Наш автопарк вміщує від 8 до 60 пасажирів, що дозволяє задовольнити потреби різних груп. Ми гарантуємо високу якість послуг та конкурентні ціни, що робить нас ідеальним вибором для вашої подорожі, якщо вам потрібно:

Пасажирські перевезення по Одесі та за її межами, включаючи міжміські поїздки по Україні та за кордон. Оренда автобусів та мікроавтобусів для групових перевезень. Трансфери в Україні та за її межами з аеропортів, залізничних станцій, морських портів та інших транспортних вузлів. Організація транспорту для VIP-пасажирів та бізнес-подорожей. Екскурсійні поїздки для туристів та школярів. Перевезення дітей до навчальних закладів і назад. Перевезення пасажирів на корпоративні заходи, конференції, семінари та виставки. Трансфери для спортивних команд та вболівальників на спортивні події. Екскурсійне транспортне обслуговування туристичних груп та агенцій. Доставка співробітників від місця проживання до місця роботи та назад.

Ключові особливості та переваги:

Наша компанія відзначається надійністю та професіоналізмом. Ми надаємо індивідуальний підхід до кожного клієнта, гнучкий графік і високий рівень сервісу. Завдяки досвідченим водіям та сучасному автопарку, ми забезпечуємо комфорт та безпеку кожної поїздки.

З “STATUS TRAVEL” ваша подорож перетвориться на вишукану експедицію, яка залишить незабутні враження. Оберіть нас — оберіть надійність та якість!

Для детальнішої інформації або бронювання звертайтесь за адресою: [email protected] або за телефонами: +380674860773, +380734860773. Наші оператори завжди готові вам допомогти.