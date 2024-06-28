Транспортна компанія “STATUS TRAVEL” – партнер у Ваших подорожах!

“STATUS TRAVEL” спеціалізується на пасажирських перевезеннях, пропонуючи широкий спектр послуг, включаючи оренду автобусів та мікроавтобусів з водієм для комфортних і безпечних поїздок.
Транспортна компанія “STATUS TRAVEL” — це сучасний перевізник, який з 2006 року надає послуги з пасажирських перевезень в Одесі, між містами України та за її межами.
Основні види діяльності та послуги:
“STATUS TRAVEL” пропонує широкий спектр послуг, включаючи оренду автобусів та мікроавтобусів з водієм для зручних і безпечних поїздок. Наш автопарк вміщує від 8 до 60 пасажирів, що дозволяє задовольнити потреби різних груп. Ми гарантуємо високу якість послуг та конкурентні ціни, що робить нас ідеальним вибором для вашої подорожі, якщо вам потрібно:
- Пасажирські перевезення по Одесі та за її межами, включаючи міжміські поїздки по Україні та за кордон.
- Оренда автобусів та мікроавтобусів для групових перевезень.
- Трансфери в Україні та за її межами з аеропортів, залізничних станцій, морських портів та інших транспортних вузлів.
- Організація транспорту для VIP-пасажирів та бізнес-подорожей.
- Екскурсійні поїздки для туристів та школярів.
- Перевезення дітей до навчальних закладів і назад.
- Перевезення пасажирів на корпоративні заходи, конференції, семінари та виставки.
- Трансфери для спортивних команд та вболівальників на спортивні події.
- Екскурсійне транспортне обслуговування туристичних груп та агенцій.
- Доставка співробітників від місця проживання до місця роботи та назад.
Ключові особливості та переваги:
Наша компанія відзначається надійністю та професіоналізмом. Ми надаємо індивідуальний підхід до кожного клієнта, гнучкий графік і високий рівень сервісу. Завдяки досвідченим водіям та сучасному автопарку, ми забезпечуємо комфорт та безпеку кожної поїздки.
З “STATUS TRAVEL” ваша подорож перетвориться на вишукану експедицію, яка залишить незабутні враження. Оберіть нас — оберіть надійність та якість!
Для детальнішої інформації або бронювання звертайтесь за адресою: [email protected] або за телефонами: +380674860773, +380734860773. Наші оператори завжди готові вам допомогти.