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Tesla веде переговори щодо використання безповітряних шин — стійких до «проколів»
23:02 26.06.2024 |
За даними обізнаних джерел, Tesla веде переговори з шинним гігантом Michelin щодо використання їхньої новітньої технології безповітряних шин у своїй лінійці електромобілів.
Безповітряні шини існують вже давно, але вони ще не використовуються в автомобілях в будь-якому значному обсязі. Їх очевидною перевагою є відсутність повітря, отже вони не страждають від проколів та втрати повітря. Це є їхньою головною перевагою з точки зору надійності. Залежно від конструкції, вони також можуть бути легшими та ефективнішими. Крім того, вони матимуть менший негативний вплив на навколишнє середовище завдяки значному зменшенню залишків шин. На додаток до всього іншого, структура безповітряної шини може дозволити створити довговічні волокна та навіть замінні поверхні шин.
Французький шинний гігант Michelin був одним із виробників шин, що прагнуть використовувати безповітряні шини для легкових автомобілів. І тепер ця ціль може бути досяжною завдяки ймовірній співпраці з Tesla. Повідомляється, що компанії ведуть переговори щодо тестування безповітряних шин Uptis.
Michelin раніше тестувала свої безповітряні шини на електромобілі Chevy Bolt. Оголошуючи про випробування ще у 2019 році, компанія заявила, що сподівається запровадити цю технологію в споживчі автомобілі до 2024 року.
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