Укрзалізниця створила енергокомпанію, яка будуватиме газові електростанції





Укрзалізниця створює свою енергокомпанію ТОВ "УЗ Енерго". Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, повідомляє пресслужба УЗ.

У компанії наголосили, що УЗ відчуває суттєвий дефіцит електричної енергії.

Запроваджені ліміти на споживання електроенергії лише на 75% покривають реальні потреби товариства для забезпечення перевізного процесу та господарської діяльності.

В УЗ також зазначили, що за прогнозами із наближенням осінньо-зимового періоду посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів і негативно позначитися на наданні комунальних послуг для побутових споживачів, адже Укрзалізниця також є оператором системи розподілу електроенергії та водопостачання.

Новостворена компанія "УЗ Енерго" має побудувати у різних регіонах України газові електростанції загальною потужністю до 250 МВт.

"На сьогодні Укрзалізниця проводить активні перемовини з постачальниками й міжнародними фінансовими організаціями для швидкої реалізації цього проєкту", - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Частка в статутному капіталі нової компанії в розмірі 100% належатиме ТОВ "Збут Енерджи ЛТД", статутний капітал якої, своєю чергою, на 100% належить Укрзалізниці. Першим керівником компанії став Арсен Волошенюк.

На ринок виробництва електроенергії виходить найбільша нафтова компанія країни. Укрнафта почне будувати маневрову генерацію електроенергії - газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції.