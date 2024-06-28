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Укрзалізниця створила енергокомпанію, яка будуватиме газові електростанції
17:12 28.06.2024 |
Укрзалізниця створює свою енергокомпанію ТОВ "УЗ Енерго". Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, повідомляє пресслужба УЗ.
У компанії наголосили, що УЗ відчуває суттєвий дефіцит електричної енергії.
Запроваджені ліміти на споживання електроенергії лише на 75% покривають реальні потреби товариства для забезпечення перевізного процесу та господарської діяльності.
В УЗ також зазначили, що за прогнозами із наближенням осінньо-зимового періоду посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів і негативно позначитися на наданні комунальних послуг для побутових споживачів, адже Укрзалізниця також є оператором системи розподілу електроенергії та водопостачання.
Новостворена компанія "УЗ Енерго" має побудувати у різних регіонах України газові електростанції загальною потужністю до 250 МВт.
"На сьогодні Укрзалізниця проводить активні перемовини з постачальниками й міжнародними фінансовими організаціями для швидкої реалізації цього проєкту", - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.
Частка в статутному капіталі нової компанії в розмірі 100% належатиме ТОВ "Збут Енерджи ЛТД", статутний капітал якої, своєю чергою, на 100% належить Укрзалізниці. Першим керівником компанії став Арсен Волошенюк.
На ринок виробництва електроенергії виходить найбільша нафтова компанія країни. Укрнафта почне будувати маневрову генерацію електроенергії - газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції.
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