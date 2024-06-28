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Безпекові угоди: Україна в наступні чотири роки отримуватиме $60 мільярдів щорічно
17:53 28.06.2024 |
Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з Європейським Союзом та США.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 28 червня.
Згідно з цими угодами, в наступні чотири роки міжнародні партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на $60 млрд щорічно.
"Це унікальна історія, яка відкриває нові можливості для співпраці в оборонній сфері та дає основу для нашої майбутньої безпеки в мирний час", - сказав Шмигаль.
Як повідомлялося, 27 червня до державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування (pre-financing) від Євросоюзу обсягом 1,9 мільярда євро.
24 червня Україна та Єврокомісія підписали Кредитну угоду в межах програми Ukraine Facility, яка дозволить залучити кредити на загальну 27 млрд євро у 2024-2027 роках для фінансування дефіциту державного бюджету із загального обсягу програми 50 млрд євро.
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