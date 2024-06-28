Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Безпекові угоди: Україна в наступні чотири роки отримуватиме $60 мільярдів щорічно

 

Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з Європейським Союзом та США.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 28 червня.

Згідно з цими угодами, в наступні чотири роки міжнародні партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на $60 млрд щорічно.

"Це унікальна історія, яка відкриває нові можливості для співпраці в оборонній сфері та дає основу для нашої майбутньої безпеки в мирний час", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, 27 червня до державного бюджету України надійшов транш безумовного фінансування (pre-financing) від Євросоюзу обсягом 1,9 мільярда євро.

24 червня Україна та Єврокомісія підписали Кредитну угоду в межах програми Ukraine Facility, яка дозволить залучити кредити на загальну 27 млрд євро у 2024-2027 роках для фінансування дефіциту державного бюджету із загального обсягу програми 50 млрд євро.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4542
  0,0832
 0,21
EUR
 1
 43,2658
  0,0889
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2591  0,08 0,19 40,8626  0,05 0,12
EUR 43,2370  0,03 0,07 43,9717  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4750  0,03 0,09 40,5000  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес