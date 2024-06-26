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АНАЛІТИКА

YouTube тестує нову функцію, яка дозволить «гайпити» відео

17:45 26.06.2024 |

Новини IT

 

YouTube запустив нове експериментальне тестування функції "гайпу" відео. Нова функціональність поки доступна для обмеженої кількості авторів відео, які мають менш як 500 тисяч підписників у Бразилії, Туреччині та Тайваню. Про це повідомляє 9to5Google.

Нова функція Hype стане ще однією можливістю для глядачів взаємодіяти зі своїми улюбленими авторами відео. Вона у першу чергу націлена на невеликі канали, які таким чином отримають більшу підтримку від спільноти та можливість отримати нову аудиторію.

Чим більше "загайпиться" відео, тим більша можливість того, що воно з'явиться на головній сторінці інших глядачів. Проте, YouTube поки не повідомляє, чи буде ця функція платною на рівні з "суперповідомленнями" у чаті, чи все ж дозволить проявляти підтримку без додаткової плати.

Поки що інші подробиці про експериментальну функцію не повідомляються.
За матеріалами: mezha.media
 

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