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Суд зняв арешт з акцій облгазів Фірташа
16:40 28.06.2024 |
Вищий антикорупційний суд зняв арешт з акцій низки операторів системи газорозподілу, що входили до групи компаній Дмитра Фірташа.
Як передає Укрінформ, відповідний скорочений текст ухвали був опублікований у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Згідно з текстом ухвали, суд зняв арешт із цінних паперів, що належать компаніям Olubera Ventures Limited, Solvotore Enterprises Limited, Pesnero Investments Limited, ТОВ "Транзит-інвест", ПрАТ "Газтек", ТОВ "Омега-Капітал" та інших.
Акції, з яких знято арешт, були випущені компаніями "Вінницягаз", "Волиньгаз", "Дніпропетровськгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запоріжгаз", "Івано-Франківськгаз", "Київоблгаз", "Львівгаз", "Миколаївгаз", "Рівнегаз", "Сумигаз", "Тисменицягаз", "Хмельницькгаз", "Чернівцігаз", "Чернігівгаз", "Харківгаз", "Харківміськгаз", "Криворіжгаз", "Луганськгаз".
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали суд розкриє о 16:45 1 липня.
Як повідомлялося, 19 грудня 2023 року Група Нафтогаз повністю завершив інтеграцію газорозподільних компаній, що належали Дмитру Фірташу.
У травні 2022 року Кабмін ухвалив рішення про передачу управління активами низки обласних і міських газорозподільних підприємств, що входили в орбіту Дмитра Фірташа, Групі Нафтогаз. Реальний контроль над облгазами Нафтогаз почав отримувати із січня 2023 року.
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