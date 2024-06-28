Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суд зняв арешт з акцій облгазів Фірташа

 

Вищий антикорупційний суд зняв арешт з акцій низки операторів системи газорозподілу, що входили до групи компаній Дмитра Фірташа.

Як передає Укрінформ, відповідний скорочений текст ухвали був опублікований у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з текстом ухвали, суд зняв арешт із цінних паперів, що належать компаніям Olubera Ventures Limited, Solvotore Enterprises Limited, Pesnero Investments Limited, ТОВ "Транзит-інвест", ПрАТ "Газтек", ТОВ "Омега-Капітал" та інших.

Акції, з яких знято арешт, були випущені компаніями "Вінницягаз", "Волиньгаз", "Дніпропетровськгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запоріжгаз", "Івано-Франківськгаз", "Київоблгаз", "Львівгаз", "Миколаївгаз", "Рівнегаз", "Сумигаз", "Тисменицягаз", "Хмельницькгаз", "Чернівцігаз", "Чернігівгаз", "Харківгаз", "Харківміськгаз", "Криворіжгаз", "Луганськгаз".

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали суд розкриє о 16:45 1 липня.

Як повідомлялося, 19 грудня 2023 року Група Нафтогаз повністю завершив інтеграцію газорозподільних компаній, що належали Дмитру Фірташу.

У травні 2022 року Кабмін ухвалив рішення про передачу управління активами низки обласних і міських газорозподільних підприємств, що входили в орбіту Дмитра Фірташа, Групі Нафтогаз. Реальний контроль над облгазами Нафтогаз почав отримувати із січня 2023 року.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4542
  0,0832
 0,21
EUR
 1
 43,2658
  0,0889
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2591  0,08 0,19 40,8626  0,05 0,12
EUR 43,2370  0,03 0,07 43,9717  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4750  0,03 0,09 40,5000  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес