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АНАЛІТИКА

Бурштинська ТЕС після російських атак не підлягає відновленню - ОВА

 

Бурштинська ТЕС після російських атак не підлягає відновленню.

Про це в ефірі радіо «Західний полюс» сказала начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Укрінформ.

«Більше 12 ракетних атак було спрямовано на наш енергетичний об'єкт. Усі служби щоразу спрацьовували. Але вже певний період часу ми розуміємо, що Бурштинська ТЕС не підлягає відновленню - вона надзвичайно сильно зруйнована», - розповіла посадовиця.

За її словами, з цього питання звернулися до уряду, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

«На сьогодні у нас є погодження щодо виділення для Бурштина шести котелень: читирьох - по мегавату, і двох - по вісім і десять мегават. Ці котельні зможуть забезпечити наші соціальні об'єкти і населення», - сказала Онищук.

Як повідомляв Укрінформ, у населених пунктах Бурштинської громади Івано-Франківської області через ракетну атаку РФ тимчасово припинили постачання тепла та гарячої води.
 

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