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Байден профінансував виробника мікросхем на $75 млн у рамках підтримки технологій
23:34 26.06.2024 |
Американський виробник мікросхем Entegris уклав попередню угоду з адміністрацією Байдена про фінансування в розмірі до 75 мільйонів доларів на розвиток нового заводу в Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми не просто приносимо передові технології та (заводи) з виробництва мікросхем до США, ми також підтримуємо постачальників, які роблять можливим передове виробництво", - заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо.
За даними Міністерства торгівлі, перший етап проєкту буде спрямований на підтримку виробництва мембран для рідинних фільтрів та уніфікованих контейнерів з переднім відкриванням, спеціалізованих контейнерів, винайдених компанією Entegris для захисту напівпровідникових пластин під час транспортування в процесі виробництва.
У 2022 році Конгрес США схвалив Закон про мікросхеми та науку, щоб збільшити внутрішнє виробництво напівпровідників, виділивши 52,7 мільярда доларів на дослідження та виробничі субсидії. Законодавці також схвалили виділення 75 мільярдів доларів на державні позики.
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