Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Байден профінансував виробника мікросхем на $75 млн у рамках підтримки технологій

 

Американський виробник мікросхем Entegris уклав попередню угоду з адміністрацією Байдена про фінансування в розмірі до 75 мільйонів доларів на розвиток нового заводу в Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми не просто приносимо передові технології та (заводи) з виробництва мікросхем до США, ми також підтримуємо постачальників, які роблять можливим передове виробництво", - заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо.

За даними Міністерства торгівлі, перший етап проєкту буде спрямований на підтримку виробництва мембран для рідинних фільтрів та уніфікованих контейнерів з переднім відкриванням, спеціалізованих контейнерів, винайдених компанією Entegris для захисту напівпровідникових пластин під час транспортування в процесі виробництва.

У 2022 році Конгрес США схвалив Закон про мікросхеми та науку, щоб збільшити внутрішнє виробництво напівпровідників, виділивши 52,7 мільярда доларів на дослідження та виробничі субсидії. Законодавці також схвалили виділення 75 мільярдів доларів на державні позики.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6545
  0,1040
 0,26
EUR
 1
 43,5450
  0,0262
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3180  0,04 0,09 40,9236  0,02 0,04
EUR 43,2952  0,10 0,23 44,0648  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5200  0,16 0,41 40,5400  0,16 0,39
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес