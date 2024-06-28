У Данії вже підготували 50 українців для обслуговування F-16, вони готують прийом перших літаків

Данія взялася підготувати до сотні українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16, 50 з них вже пройшли навчання і вже беруть участь у підготовці перших літаків в Україні.

Про це розповів командувач ВПС Данії Ян Дам, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV2.

Раніше цього тижня стало відомо, що Данія до кінця року підготує близько 20 українських пілотів.

Крім того, близько 100 українців мають пройти підготовку для виконання допоміжних завдань. Йдеться про механіків, фахівців з озброєння і наземний персонал для українських авіабаз.

"Наразі ми завершили підготовку перших 50, більшість з яких повернулися додому, щоб допомогти у підготовці (прийому) перших бойових літаків. Одразу після літніх канікул ми візьмемося за наступні 50", - сказав Ян Дам.

Він додав, що перша партія пілотів ще не повністю підготовлена.

"Ми ще не зовсім готові. Але перші дуже близькі до того, щоб бути готовими", - сказав він.

Він також закликав всі сторони не ставити занадто високі очікування щодо прибуття винищувачів F-16 в Україну.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен 24 червня заявив, що українці не зможуть продовжувати навчання в його країні на винищувачах F-16 після 2024 року. Данський міністр оборони, однак, додав, що його країна й надалі робитиме свій внесок у підготовку українських пілотів, але в інших країнах.