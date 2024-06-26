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«Війна» за чипи: Південна Корея надасть 13 мільярдів доларів індустрії мікросхем
13:50 26.06.2024 |
Починаючи з липня, уряд Південної Кореї ініціює інвестиційну програму на суму 18 трильйонів вон (12,94 млрд дол) для полегшення фінансування напівпровідникових компаній.
Про це повідомляє The Chosun Daily.
Фінансова підтримка включає масштабне фінансування напівпровідникових компаній, продовження пільгових кредитів на три роки та 3,6 млрд дол інвестицій у дослідження та розвиток людських ресурсів до 2027 року.
До 2027 року уряд планує інвестувати в Корейський банк розвитку для створення програми низькопроцентних кредитів на суму 17 трильйонів вон (12,22 млрд дол), а кредитування має розпочатися наступного місяця.
Уряд оголосив про пакет підтримки на засіданні міністрів економіки 26 червня. План деталізує комплексний пакет підтримки вартістю 26 трильйонів вон, оголошений президентом Юн Сук-Йолом минулого місяця.
Він покликаний підтримати напівпровідникову промисловість в умовах посилення глобальної конкуренції.
Програма фінансової підтримки розпочнеться наступного місяця, пропонуючи пільгові кредитні ставки від 0,8% до 1% для великих компаній та від 1,2% до 1,5% для малих та середніх компаній.
Зазначається, що окрім цього уряд також працює над продовженням на три роки податкових кредитів для розвитку національних стратегічних технологій.
Також до цього переліку національних стратегічних технологій можуть в майбутньому включити та виробництво напівпровідників, повідомлялося на зустрічі.
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