Ціни на нафту падають на побоюваннях щодо низького попиту на паливо та слабких даних з Китаю

Ціни на нафту впали в четвер, звівши нанівець частину зростання попереднього дня, оскільки інвестори зафіксували прибуток на побоюваннях подальшого підвищення процентних ставок, що стримує економічне зростання та світовий попит на паливо, тоді як слабкі економічні дані в Китаї також вплинули на настрої.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:44 за Грінвічем подешевшали на 40 центів, або 0,5%, до 73,63 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 32 центи, або 0,5%, до 69,24 долара за барель.

Обидва еталонні показники зросли приблизно на 3% у середу після того, як Управління енергетичної інформації США (EIA) повідомило, що запаси сирої нафти скоротилися на 9,6 млн барелів за тиждень, що закінчився 23 червня, що набагато перевищує 1,8 млн барелів, прогнозованих аналітиками в опитуванні Reuters

«Ринок розгорнувся через побоювання, що відновилися, з приводу подальшого підвищення ставок у США та Європі, що знизить світовий попит на нафту», - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділи Nissan Securities.

Керівники провідних центральних банків світу підтвердили в середу, що вони вважають, що для стримування стійко високої інфляції буде потрібно подальше посилення політики, але, як і раніше, вважають, що вони можуть досягти цього, не викликаючи прямої рецесії.

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл не виключив подальшого підвищення ставок на наступному засіданні центрального банку, тоді як президент Європейського центрального банку Крістін Лагард зміцнила очікування дев'ятого поспіль підвищення ставок у єврозоні у липні.

Тиск посилювався тим, що річний прибуток промислових підприємств Китаю, другого за величиною у світі споживача нафти, за перші п'ять місяців знизився на двозначну цифру, оскільки зниження попиту призвело до скорочення маржі.

"Відсутність перспектив зростання попиту на пальне обмежує зростання цін на нафту, навіть при обмеженні постачання виробниками нафти", - сказав Тецу Еморі, генеральний директор Emori Fund Management Inc.

«Вплив поширення електромобілів та підвищення енергоефективності в багатьох галузях для боротьби зі зміною клімату може почати позначатися на базовій структурі попиту», - сказав він.

Зіткнувшись із падінням цін, Саудівська Аравія цього місяця пообіцяла різко скоротити видобуток у липні на додаток до ширшої угоди ОПЕК+ щодо обмеження поставок до 2024 року. поспіль уперше з липня 2020 року.

Шестимісячна беквордація Brent - цінова структура, за якої контракти з більш раннім завантаженням торгуються за вищими цінами, ніж контракти з пізнішим завантаженням - досягла найнижчого рівня з грудня, але, як і раніше, вказує на вищий попит на негайне постачання.

"За беквордацією стоїть очікування того, що негайний попит на паливо залишиться стійким, оскільки Сполучені Штати вступили в сезон водіння, але глобальна економіка сповільниться до другої половини цього року, скоротивши попит на нафту", - сказав Кікукава з NS Trading. .