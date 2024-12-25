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Toyota побудує свій перший завод у Китаї для виробництва електричних Lexus
11:53 25.12.2024 |
Toyota готується до будівництва першого власного заводу в Китаї. На новому підприємстві, яке розмістять у Шанхаї, випускатимуть електромобілі преміум-бренду Lexus. Про це повідомляє Nikkei Asia.
Завод планують запустити до 2027 року. Toyota сподівається, що це допоможе зміцнити її позиції на найбільшому автомобільному ринку світу. Наразі японська компанія випускає автомобілі в Китаї лише через спільні підприємства з місцевими виробниками, такими як FAW, GAC та BYD. Наприклад, FAW нещодавно розпочала випуск Land Cruiser Prado в Ченду.
Завод у Шанхаї стане першим повністю незалежним об'єктом Toyota в Китаї. Офіційно компанія поки що не підтвердила інформацію від інсайдерів.
Китай є другим за важливістю ринком для Lexus після США. У 2022 році американці придбали понад 320 000 автомобілів преміум-бренду, а китайці - понад 180 000 одиниць.
Новий напрямок електрифікації Lexus показала в концепті LF-ZC, представленому на автосалоні в Шанхаї у квітні цього року. Повнопривідний автомобіль із запасом ходу до 1000 км має стати серійним до моменту запуску нового заводу.
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