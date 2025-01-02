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Гральний бізнес торік сплатив 17 мільярдів податків - Гетманцев

15:59 02.01.2025 |

Економіка

 

Організатори азартних ігор у 2024 році сплатили до бюджету 17 млрд грн податків.

Про це повідомив у Телеграмі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.

«Сплачено у 2021 - 204,8 млн грн, у 2022 - 730,9 млн. А за весь 2024 рік - 17 млрд. 17 Від таких показників навіть північне сяйво тьмяніє», - зазначив Гетманцев.

Гральний бізнес торік сплатив 17 мільярдів податків - Гетманцев

 

Він підкреслив, що наразі учасники ринку продовжують чинити опір детінізації і деякі з них все ще не понесли відповідальність за завдані державі збитки.
 

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