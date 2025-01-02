Фінансові новини
- |
- 02.01.25
- |
- 19:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Гральний бізнес торік сплатив 17 мільярдів податків - Гетманцев
15:59 02.01.2025 |
Організатори азартних ігор у 2024 році сплатили до бюджету 17 млрд грн податків.
Про це повідомив у Телеграмі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.
«Сплачено у 2021 - 204,8 млн грн, у 2022 - 730,9 млн. А за весь 2024 рік - 17 млрд. 17 Від таких показників навіть північне сяйво тьмяніє», - зазначив Гетманцев.
Він підкреслив, що наразі учасники ринку продовжують чинити опір детінізації і деякі з них все ще не понесли відповідальність за завдані державі збитки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна в МКС: що реалістично очікувати від вступу
|ГТС України працює в режимі відсутності транзиту російського газу, - Міненерго
|На оборону цьогоріч спрямували більш ніж половину видатків держбюджету - Шмигаль
|Податкову службу очолив ексголова Київської ОДА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд змінив порядок виплат компенсації за розміщення переселенців
|Роздрібні ціни на бензин і дизель в Україні зросли у 2024 році
|Митники отримали нові сканери для перевірок авто
|ЄС став найбільшим фінансовим донором України у 2024 році
|Гральний бізнес торік сплатив 17 мільярдів податків - Гетманцев
|Фіксація МАГАТЕ руйнувань на підстанціях після обстрілів важлива для покарання РФ - Галущенко
|До держбюджету України стягнуто 2,5 млрд грн російських активів у 2024р. - Мін'юст
Бізнес
|Український бронеавтомобіль Inguar-3 отримав перші замовлення після успішних тестувань
|Ілон Маск видалив всіх підписників «правих» журналістів на Х за критику його висловлювань про користь імміграції
|В ОАЕ планують запустити першу у світі службу повітряних таксі до кінця 2025 року
|Google Gemini тепер може відповідати на питання про вміст PDF-файлів
|LG представляє свій безкоштовний сервіс потокової передачі музики LG Radio+
|Toyota побудує свій перший завод у Китаї для виробництва електричних Lexus
|OpenAI анонсує нові моделі міркування o3 і o3-mini, які можуть мислити на рівні людини