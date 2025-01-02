Гральний бізнес торік сплатив 17 мільярдів податків - Гетманцев

Організатори азартних ігор у 2024 році сплатили до бюджету 17 млрд грн податків.

Про це повідомив у Телеграмі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Укрінформ.

«Сплачено у 2021 - 204,8 млн грн, у 2022 - 730,9 млн. А за весь 2024 рік - 17 млрд. 17 Від таких показників навіть північне сяйво тьмяніє», - зазначив Гетманцев.

Він підкреслив, що наразі учасники ринку продовжують чинити опір детінізації і деякі з них все ще не понесли відповідальність за завдані державі збитки.