До держбюджету України стягнуто 2,5 млрд грн російських активів у 2024р. - Мін'юст

До державного бюджету України стягнуто 2,5 млрд грн російських активів у 2024 році, повідомляє Міністерство юстиції.

"2,5 мільярда гривень російських активів стягнуто до бюджету України - це один з головних результатів роботи Мін'юсту у 2024 році", - ідеться в повідомленні міністерства у фейсбуці.

Зокрема, повідомляється, що у сфері санкційної політики та покарання РФ: подано 27 позовів про стягнення активів у дохід держави, стягнуто понад 2,5 млрд грн, більш як 70 об'єктів нерухомості, корпоративні права понад 37 компаній.

Крім того, у відомстві зазначили, що за минулий рік: задокументовано тисячі воєнних злочинів; створено вебпортал "Єдиний національний портал для збирання фактів порушень прав людини"; стартувала робота над спеціальним реєстром для захисту депортованих дітей; реєстр збитків розпочав приймання заяв про пошкоджене майно, вимушене переселення, смерть або зникнення близьких.