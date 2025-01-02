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Україна за 2024 рік збільшила імпорт електроенергії в 5,5 разів
14:08 02.01.2025 |
Україна у 2024 році імпортувала 4,4 млн МВт-год електроенергії. Це у 5,5 разів більше в порівнянні з 2023 роком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу консалтингової компанії EXPRO.
За даними моніторингу, Угорщина зайняла 39% у структурі імпорту за весь рік, Словаччина - 23%, Румунія - 18%, Польща - 14% та Молдова - 5%.
Пік імпорту був у червні, було поставлено сумарно понад 850 тис. МВт-год. Збільшення поставок було зумовлено сприятливою ціновою ситуацією на сусідніх ринках електроенергії.
Експорт електроенергії у 2024 році залишився майже на рівні 2023 року - 366 тисяч МВт-год. Найбільше електроенергії за рік було поставлено у березні - 154 тисяч МВт-год.
Таким чином, за результатами 2024 року Україна є нетто-імпортером.
Грудень
У грудні 2024 року Україна збільшила імпорт електроенергії в 2,6 рази, у порівнянні з листопадом, - до 430 тисяч МВт-год.
Угорщина надалі займає найбільшу частку у структурі імпорту - 35%. На другому місці Словаччина, з 25%. Найбільше за місяць зріс імпорт з Угорщини, в 4 рази - до 152 тисяч МВт-год.
Нагадаємо, за даними МВФ, влада України оперативно працює над розв'язанням проблем, викликаних триваючими руйнівними атаками на енергетичну інфраструктуру. Ремонтні роботи пройшли успішно, і нове електрогенеруюче обладнання стабільно надходило в експлуатацію, що доповнювалося підвищенням ЄС ліміту на імпорт до 2,1 ГВт (з 1,7 ГВт) з додатковими 250 МВт екстреної підтримки.
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