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АНАЛІТИКА

ЄС став найбільшим фінансовим донором України у 2024 році

ЄС став найбільшим фінансовим донором України у 2024 році

 

У 2024 році Європейський Союз став найбільшим донором України, надавши 17,3 млрд доларів США у межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"Європейський Союз надав Україні найбільший обсяг фінансової допомоги у рамках фінансового інструменту Ukraine Facility на 2024-2027 роки. Загальний розмір підтримки сягнув 17,3 млрд доларів США, із яких 3,2 млрд доларів США - гранти", - ідеться у повідомленні.

На другому місці - Сполучені Штати Америки з 8,3 млрд дол. США у формі грантів. Третє місце посів Міжнародний валютний фонд із 5,3 млрд дол. США пільгового фінансування.

Крім того, Японія профінансувала десять проєктів через Світовий банк на загальну суму 4,3 млрд доларів США. Серед найбільших: гарантія 1,4 млрд доларів США на підтримку політики розвитку та відновлення, 899 млн доларів США позики для соціального захисту вразливих верств населення за проєктом INSPIRE, та грант 465 млн доларів США в рамках проєкту PEACE in Ukraine.

Значну підтримку надали: Світовий банк - 3,2 млрд доларів США, Канада - 1,8 млрд доларів США, Великобританія - 1 млрд доларів США. Менші суми надійшли від Норвегії, Республіки Корея, Банку розвитку Ради Європи та Іспанії.

Вперше в історії Республіка Корея надала Україні бюджетну підтримку - 100 млн доларів США пільгового фінансування на підтримку соціальних послуг.

У Мінфіні зауважили, що міжнародна підтримка дозволила в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму, тоді як всі внутрішні фінансові ресурси були спрямовані на сектор безпеки й оборони.

Загалом від початку повномасштабної війни міжнародні партнери спрямували до України 115,2 млрд доларів США бюджетної підтримки.
 

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