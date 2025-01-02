Фінансові новини
- |
- 02.01.25
- |
- 19:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
ЄС став найбільшим фінансовим донором України у 2024 році
16:01 02.01.2025 |
У 2024 році Європейський Союз став найбільшим донором України, надавши 17,3 млрд доларів США у межах фінансового інструменту Ukraine Facility.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів України.
"Європейський Союз надав Україні найбільший обсяг фінансової допомоги у рамках фінансового інструменту Ukraine Facility на 2024-2027 роки. Загальний розмір підтримки сягнув 17,3 млрд доларів США, із яких 3,2 млрд доларів США - гранти", - ідеться у повідомленні.
На другому місці - Сполучені Штати Америки з 8,3 млрд дол. США у формі грантів. Третє місце посів Міжнародний валютний фонд із 5,3 млрд дол. США пільгового фінансування.
Крім того, Японія профінансувала десять проєктів через Світовий банк на загальну суму 4,3 млрд доларів США. Серед найбільших: гарантія 1,4 млрд доларів США на підтримку політики розвитку та відновлення, 899 млн доларів США позики для соціального захисту вразливих верств населення за проєктом INSPIRE, та грант 465 млн доларів США в рамках проєкту PEACE in Ukraine.
Значну підтримку надали: Світовий банк - 3,2 млрд доларів США, Канада - 1,8 млрд доларів США, Великобританія - 1 млрд доларів США. Менші суми надійшли від Норвегії, Республіки Корея, Банку розвитку Ради Європи та Іспанії.
Вперше в історії Республіка Корея надала Україні бюджетну підтримку - 100 млн доларів США пільгового фінансування на підтримку соціальних послуг.
У Мінфіні зауважили, що міжнародна підтримка дозволила в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму, тоді як всі внутрішні фінансові ресурси були спрямовані на сектор безпеки й оборони.
Загалом від початку повномасштабної війни міжнародні партнери спрямували до України 115,2 млрд доларів США бюджетної підтримки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна в МКС: що реалістично очікувати від вступу
|ГТС України працює в режимі відсутності транзиту російського газу, - Міненерго
|На оборону цьогоріч спрямували більш ніж половину видатків держбюджету - Шмигаль
|Податкову службу очолив ексголова Київської ОДА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд змінив порядок виплат компенсації за розміщення переселенців
|Роздрібні ціни на бензин і дизель в Україні зросли у 2024 році
|Митники отримали нові сканери для перевірок авто
|ЄС став найбільшим фінансовим донором України у 2024 році
|Гральний бізнес торік сплатив 17 мільярдів податків - Гетманцев
|Фіксація МАГАТЕ руйнувань на підстанціях після обстрілів важлива для покарання РФ - Галущенко
|До держбюджету України стягнуто 2,5 млрд грн російських активів у 2024р. - Мін'юст
Бізнес
|Український бронеавтомобіль Inguar-3 отримав перші замовлення після успішних тестувань
|Ілон Маск видалив всіх підписників «правих» журналістів на Х за критику його висловлювань про користь імміграції
|В ОАЕ планують запустити першу у світі службу повітряних таксі до кінця 2025 року
|Google Gemini тепер може відповідати на питання про вміст PDF-файлів
|LG представляє свій безкоштовний сервіс потокової передачі музики LG Radio+
|Toyota побудує свій перший завод у Китаї для виробництва електричних Lexus
|OpenAI анонсує нові моделі міркування o3 і o3-mini, які можуть мислити на рівні людини